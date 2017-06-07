先進飛機清洗技術 省水99％又環保
華航集團華夏公司從法國引進環保省水的「ECOSHINE」高科技飛機清洗技術，讓華航機隊長時間保持光鮮亮麗，讓旅客留下美好的印象，也善盡保護綠色地球的企業責任。
華夏公司董事長趙麟指出，傳統水洗技術簡稱「洗飛機」，以波音777-300型客機作業為例，每次需要耗費1萬公升的清水，洗完還要打蠟加強，能夠維持的時間短，每架飛機平均每個月要洗1次，全年花費936小時的人力工時。
華夏公司獨家引進法國全新的「ECOSHINE」飛機外部清洗技術，使用奈米級的乾洗劑，第1次以完整工序完成飛機外部清洗後，會在機體表面形成薄膜，與在汽車鍍膜的作法相似，但是等級高出許多，後續只需要定時或定點的「擦飛機」，就可以維持傳統打蠟的光亮效果，節省許多工時。
趙麟說，「ECOSHINE」清洗技術每次用水只需150公升，比傳統洗飛機節省9850公升的水，等於省水了99％，每架飛機全年人力工時只需570小時，節省了366小時。新清洗技術具有長時間保持機體表面清潔，抗靜電不沾灰塵，保護漆面不傷漆等特色，乾洗劑無毒、無害、不可燃，完全符合歐洲環保標準。
華航修護工廠協理李志偉指出，華航目前87架飛機中，有49架使用「ECOSHINE」的清洗技術，最大的優點是隨時、隨地都可以洗，大幅減少清洗飛機與修護工作間的衝突，時間也從傳統清洗每次需要6至8小時，縮短到3小時左右，減少飛機停在地面等待修護或清潔的時間。
(中時)
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