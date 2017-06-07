塑膠廠工安意外 1工人傳命危

嘉義縣東石鄉一間塑膠工廠下午傳出工安意外，2名一男一女的工人在整理塑膠回收物時，因上方堆積的回收物突然倒塌，一名68歲的男工人不堪重壓，當場失去呼吸心跳，另一名50歲女性腳部骨折，兩人目前分送兩間醫院治療，男工人還在急救中，生命垂危。

(中時)