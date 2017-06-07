今年首例德國麻疹出現在北部 患者曾遊菲律賓

疾病管制署今（7）日公布今（2017）年首例德國麻疹確定病例，患者為一名北部34歲男性，3月11日曾前往菲律賓，染上麻疹就醫，回國後再度自行前往醫院診治，經醫院評估後採檢通報，今天確診為德國麻疹。

個案3月11日出國、6月4日搭乘長榮航空BR272班機回國，約下午3點自桃園機場入境後搭乘計程車返家。個案表示，5月27日出現咳嗽症狀，29日陸續有頭痛、出疹情形，30日於菲律賓當地就醫並診斷為麻疹，6月4日返國時雖已無不適症狀。

疾管署副署長莊人祥表示，個案在菲國感染麻診疹，因為不放心而再度就醫，因而確診為德國麻診，主要是麻疹與德國麻疹的臨床症狀相似，還好個案從返國至就醫全程戴著口罩，加上已是潛伏期後期，降低很多傳染率。

疾管署表示，個案於潛伏期間均在菲律賓，因此研判為境外移入病例，衛生單位已展開防治工作，目前掌握60名接觸者，包括同住親友、機上鄰近座位乘客（含機組人員）、就醫時曾接觸的醫護人員，目前尚未發現有懷孕中之接觸者，也沒有人出現疑似症狀，將持續追蹤觀察至6月26日。

(中時)