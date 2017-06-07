吸毒5次罰鍰未繳 土地遭查封執行
吸毒者得付出代價！毒品人口越來越多，毒癮一來什麼都不顧，法務部行政執行署彰化分署針對滯納毒品危害防制條例罰鍰5次以上加強執行，黃姓男子施用5次，累計罰款4萬元，彰化分署除了移送，並強力執行所有財產，到現場查封土地，重申反毒決心。
吸毒人口氾濫，化分署，針對滯納毒品危害防制條例罰鍰5次以上案件專案加強執行，由警方協同對於被依該法多次裁處罰鍰的吸毒者實施現場執行，強力執行其所有財產，讓吸毒者在財產上付出相當代價。
彰化分署表示，目前針對吸毒5次，滯納罰緩的黃男，現場查封其所有之土地，到時候如果仍拒不繳納或提出清償的方案，將依法執行拍賣。
執行官表示，這次專案延續第1波，會同警方查訪義務人，並勸諭分期繳納，經查訪無著，或勸繳後仍未辦理分期繳納者，再次加強執行力道及作為，例如執行扣押其存款、薪資並查封其汽車、不動產等，對於在監、在押之義務人，則將查扣其勞作金及保管金等。
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(中時)
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