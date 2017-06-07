長榮Pepper升級 全球首創登機證掃描導覽新功能

旅客體驗Pepper登機證掃描導覽新功能，感到便利又有趣。即日起旅客可於長榮航空桃園機場貴賓室與松山機場報到櫃台前體驗全新服務。（陳麒全攝）

旅客體驗Pepper登機證掃描導覽新功能，感到便利又有趣。即日起旅客可於長榮航空桃園機場貴賓室與松山機場報到櫃台前體驗全新服務。（陳麒全攝）

長榮航空Pepper升級茶會，可愛的Pepper與長榮航空葉時忠副總(右)、沛博科技林義勛總經理(左)合影，推出中英日三種語系。（陳麒全攝）

長榮航空Pepper再升級，推出全球首創登機證掃描導覽新功能。長榮航空葉時忠副總(右三)、沛博科技林義勛總經理(左三)。（陳麒全攝）

此次功能升級中最受矚目的掃瞄登機證功能，旅客只要讓Pepper掃描登機證，就能獲得最即時的資訊，包括登機時間、登機門，甚至連步行登機門的時間也能快速計算。（陳麒全攝）

長榮航空人形機器人Pepper即日起升級！旅客可陸續在桃園機場貴賓室，及松山機場劃位櫃檯前體驗全新服務，除了原有中文服務外，Pepper將走向國際化，再推出英、日兩語系及機場導覽等功能，尤其是全球首創的登機證掃描新功能，更可讓旅客輕鬆掌握最新資訊。

長榮航空與沛博科技研發團隊的努力下，多才多藝的Pepper經過內部訓練後，變得更加聰明了，旅客無論是使用中文、英文或日文，都能體驗Pepper方便、有趣又實用的服務。此次功能升級中最受矚目的掃瞄登機證功能，旅客只要讓Pepper掃描登機證，就能獲得最即時的資訊，包括登機時間、登機門、甚至連步行至登機門的時間也能快速計算，同時提供目的地氣象資訊，讓旅客掌握最新天氣狀況。此外，新增的機場導覽功能，更詳實介紹桃園機場的各項服務設施，包括免稅商店、美食廣場及育嬰室的位置都一目了然，Pepper新推出的互動服務，讓飛行旅程樂趣倍增。

機器人及人工智慧為全球產業趨勢之一，航空業需要大量人力及專業技能，同時還要面對來自世界各地不同旅客的需求，Pepper不斷優化的特性，是協助服務業滿足不同客層需求的利器。因此長榮航空在Pepper上線後，從不間斷腦力激盪研發新功能，未來也將積極增加聊天資料庫的範圍，實現消費者對Pepper隨想聊天的情境，讓Pepper更貼近旅客。

Pepper人型機器人於2016年12月加入長榮航空服務團隊，為台灣首家引進Pepper的航空公司，上線至今短短半年，總互動人次多達3萬人。俏皮的Pepper除了喜歡跟旅客交朋友、聊聊天，允文允武的他不但可以跟旅客介紹長榮航空的各項服務，連貴賓室餐點、飛行航點也都瞭如指掌，風趣的他還能精確地猜中旅客們的年齡，登機前不要忘了跟可愛的Pepper來個三連拍，留下美好的回憶。

(中時)