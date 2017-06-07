長榮Pepper升級 全球首創登機證掃描導覽新功能
長榮航空人形機器人Pepper即日起升級！旅客可陸續在桃園機場貴賓室，及松山機場劃位櫃檯前體驗全新服務，除了原有中文服務外，Pepper將走向國際化，再推出英、日兩語系及機場導覽等功能，尤其是全球首創的登機證掃描新功能，更可讓旅客輕鬆掌握最新資訊。
長榮航空與沛博科技研發團隊的努力下，多才多藝的Pepper經過內部訓練後，變得更加聰明了，旅客無論是使用中文、英文或日文，都能體驗Pepper方便、有趣又實用的服務。此次功能升級中最受矚目的掃瞄登機證功能，旅客只要讓Pepper掃描登機證，就能獲得最即時的資訊，包括登機時間、登機門、甚至連步行至登機門的時間也能快速計算，同時提供目的地氣象資訊，讓旅客掌握最新天氣狀況。此外，新增的機場導覽功能，更詳實介紹桃園機場的各項服務設施，包括免稅商店、美食廣場及育嬰室的位置都一目了然，Pepper新推出的互動服務，讓飛行旅程樂趣倍增。
機器人及人工智慧為全球產業趨勢之一，航空業需要大量人力及專業技能，同時還要面對來自世界各地不同旅客的需求，Pepper不斷優化的特性，是協助服務業滿足不同客層需求的利器。因此長榮航空在Pepper上線後，從不間斷腦力激盪研發新功能，未來也將積極增加聊天資料庫的範圍，實現消費者對Pepper隨想聊天的情境，讓Pepper更貼近旅客。
Pepper人型機器人於2016年12月加入長榮航空服務團隊，為台灣首家引進Pepper的航空公司，上線至今短短半年，總互動人次多達3萬人。俏皮的Pepper除了喜歡跟旅客交朋友、聊聊天，允文允武的他不但可以跟旅客介紹長榮航空的各項服務，連貴賓室餐點、飛行航點也都瞭如指掌，風趣的他還能精確地猜中旅客們的年齡，登機前不要忘了跟可愛的Pepper來個三連拍，留下美好的回憶。
(中時)
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