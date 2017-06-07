愛心手變狼爪 超商老闆撫摸2女童胸

新北市汐止區一處便利商店王姓老闆，看到2名國小5、6年級的小女生上門聊天，就以食物、飲料誘惑，讓她們卸下心防，假意伸出「愛心之手」，但王男實際上，將2女學生帶到沒有監視器的休息室內，伸出「狼爪」2次，檢察官以妨害性自主罪對未滿14歲女童猥褻，依法提起公訴。

檢察官表示，國小附近都有很多便利商店，小學生喜歡在裡面聊天、喝飲料，去年10月初，2名被害女學生進入王所開的超商加盟店，王以請吃東西，讓2人進入休息室看電視，趁著女學生專注在節目上，將手伸入2女上衣內撫摸胸部，11月初故技重施，第2次犯案。

其中一名女學生事後告訴姊姊，指便利商店老闆摸她胸部，她感覺不舒服，家人才驚覺超商老闆是狼，立即報警處理。

王事後完全否認犯行，辯稱女學生多次進入休息室，都在裡面寫功課或看電視，絕對沒有對2女猥褻。

檢察官認為，女學生2人共同指稱王男伸狼爪，並非1人指摘，過程若非親身經歷，無法說得相同，且王男並未通過測謊，認定他有猥褻行為，依法起訴。

(中時)