21億蓋世大運籃球館 郝市府不顧反對花的!
台北世大運開幕在即，今(7)日卻有媒體報導亂象層出不窮，批評花21億元蓋的和平實小籃球場竟只能辦預賽，柯市府頓成眾矢之的。但事實上，和平實小籃球場早在郝市府時期就曾被同黨議員抨擊，但前台北市長郝龍斌卻仍執意興建，柯文哲只能概括承受。
斥資21億興建的和平實小籃球館明天舉辦啟用典禮，卻只安排舉辦世大運籃球預賽。世大運組織委員會說明，是考量籃球為世大運觀看人口前三名項目，因此將決賽安排在擁有1萬2764席的台北小巨蛋。
不過和平實小籃球館的興建是在郝市府時期執行的，而當時連同黨議員也強力砲轟，但在市府的斡旋下仍是讓該預算過關。
據《今周刊》在2015年報導，和平實小籃球場本來是學校預定地，但因周圍已有許多國小，加上少子化，前市長郝龍斌曾說，和平實小預定地在他任內都不會有興建校舍的可能。
而當郝龍斌拋出決定在該處興建籃球館，6年後再評估興建校舍可能時，立刻招來居民和議員砲轟，認為興建籃球館不符合使用目的，計畫因此擱置；直到北市府成功申辦世大運，郝龍斌再提興建台北籃球館，並使用小部分土地來興建和平實小。
當時同黨議員鍾小平就明確表態：「籃球館不需要蓋」，林奕華也批評這是「掛羊頭賣狗肉，違反徵收目的」；民進黨議員許淑華也說「未來那裡幾乎注定變成蚊子館」。不過在北市府斡旋下，該案還是獲國民黨議員支持全數過關。
而接任的市長柯文哲雖然同意續建，卻沒對和平實小籃球場日後的走向發表意見，而今天被問到這件問題，柯文哲只回應：「只打預賽？什麼意思？」不過不管柯文哲對於和平實小籃球場的了解有多少，場館即將啟用，世大運也迫在眉睫，剩的問題可能得等到世大運順利落幕後再來煩惱了。
(中時電子報)
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