新北市與長榮航 攜手挑戰韓客旅台破百萬
新北市政府邱敬斌副秘書長今（7）日率團赴韓國，與長榮航空再度聯袂行銷新北市觀光，大手筆推出機加酒自由行產品優惠，不僅贈送8,000份價值約新臺幣2萬元的禮物包，更在8日至11日「2017 Hana Tour Show」期間加碼抽出2組長榮航空首爾到臺北來回機票，希望刺激買氣，一舉吸引更多韓國旅客到新北市觀光旅遊，挑戰刷新「來臺韓國旅客破百萬」的目標！
近幾年來臺、韓民眾交流熱絡，兩國互訪人次從2015年的117萬增加至2016年的171萬，成長率高達45%，顯示在雙方積極推廣與互動下，今年臺韓兩國互訪人次可望屢創新高。新北市政府看準其市場潛力無窮，與長榮航空再度於首爾樂天飯店舉行旅遊推介會，推出10大美拍秘境路線，並包裝「與酷企鵝一起旅行超棒Der，新北市最精采的旅遊地！」機加酒自由行產品，4天3夜未稅價新臺幣14,500元起，前8,000名購買的旅客加贈禮物包，內含50家精選商店，價值高達新臺幣2萬元，讓韓客造訪臺灣不僅好玩、便利更超值。
我國駐韓國臺北代表部代表石定、三麗鷗臺灣區總經理李明勳、韓國觀光公社代表等都到場共襄盛舉，當天神秘嘉賓「酷企鵝」帥氣現身，與現場來賓熱絡互動，一起開心自拍，輕鬆、耍酷、逗趣的表演，緊接著由新北市政府、長榮航空與韓國觀光產業代表等貴賓共同進行啟動儀式，舞台正中央落下「歡迎來臺灣新北市旅遊」的大型韓文布條，宣布本活動正式展開。此外，新北市政府邱敬斌副秘書長與長榮航空發言人柯金成化身為美食大使，向在場嘉賓熱情推薦深受韓國旅客喜愛的新北文山包種茶及「手信坊」芒果果凍，並親自調配好喝、健康、清涼的「芒果凍鮮奶茶」，力邀韓國旅客到新北市旅遊時，一定要記得品嘗新北特色美食。
(工商)
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