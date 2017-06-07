手沖不見得較優、拉花不只是花招 關於咖啡的5大誤解
隨著連鎖品牌盛行，就連便利商店都開始販售，咖啡因而在台灣越來越受歡迎，但喜歡喝不代表懂得喝，不少民眾對於咖啡仍有些似是而非的觀念，例如手沖咖啡會比機器處理的咖啡來得好，拉花只不過是耍花招而已…等，這些其實都不完全正確。
曾獲台灣咖啡大師比賽冠軍、旗下團隊數度在咖啡比賽奪得佳績的「GABEE. 咖啡館」創辦人林東源就在接受香港《蘋果日報》訪問時，點出多數民眾對於咖啡的五個誤解。
首先，現在市面上的咖啡來說，熱的不見得比冰的好。以前咖啡豆的品質不夠好，冷掉就會出現瑕疵，但現在的品質越來越佳，好的咖啡就算冷掉，風味一樣很突出。
再來，手沖咖啡不一定比較優。林東源指出，手沖雖然能表現出咖啡本質，可若要讓風味更豐富、飽滿，仍得使用濃縮咖啡機，但最主要的重點，還是在咖啡師的專業程度。
第三，很多人會覺得，拉花漂不漂亮不重要，可是這對咖啡風味還是會有影響。舉例來說，想做出漂亮拉花得有細緻、柔軟的奶泡，且要怎麼讓咖啡跟牛奶融合也是個學問，況且好看的拉花，更能刺激消費者的慾望。
第四，咖啡豆越新鮮不代表越好！雖說咖啡有很多芳香物質，會隨著放的時間拉長揮發掉，但也不是說咖啡豆一烘焙完就要馬上沖，因為大部份咖啡豆需要排氣，放了2、3天後再沖泡，才是香氣跟風味最飽滿的時候。
最後，品嘗咖啡最好的方式，並非先含在嘴裡一陣子再吞下去，應該是含住後，以類似漱口的方式，讓咖啡充斥口腔的所有地方，再喝下肚。如此一來，除可讓咖啡接觸到嘴巴內的所有味蕾，還能打入一些空氣，產生散發作用，對於風味的感受也會更完整。
(中時電子報)
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