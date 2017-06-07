受封「本土劇」女神不開心？ 曾莞婷正能量反問
女星曾莞婷在本土劇以反派角色爆紅，不論是《世間情》的壞人郭佳佳、《甘味人生》惡女周曉菁，壞到極點的演出，都讓觀眾恨得牙癢癢，也因此曾莞婷有「本土劇女神」稱號，不過曾莞婷今（7日）也提到，有人問她會不會對「本土劇女神」稱號不開心，對此，曾莞婷也高EQ回應。
曾莞婷因演惡女闖出名號，友人問她會不會不開心被封本土劇女神「好像妳只有在本土劇才是個女神」，對此，曾莞婷則反問為什麼要不開心，並表示：「拜託你以為現在的本土劇還是以前嗎？看看那些年輕又正的妹妹們一個個出來，還能當神要偷笑了」。
曾莞婷正能量回應惹得友人開心大笑，她也有感寫下「美麗是可以被取代的，實力是自己累積出來的」，曾莞婷的正能量更是被粉絲讚爆。
(中時電子報)
關鍵字：曾莞婷
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