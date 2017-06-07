輔英科大全大運跆拳道、空手道 奪雙冠
輔英科大今年在全大運跆拳道、空手道項目，拿下雙面金牌，物理治療系學生謝瑩曾因練跆拳韌帶撕裂，休養中斷6年，畢業前為留下人生紀錄，埋首苦練，勇奪全大運女生組53公斤組金牌；資訊管理系學妹黃向君則是先天氣喘，靠運動改善體質，奪得全大運空手道第二量級金牌。
謝瑩、黃向君兩人從小體質就不太好，藉運動鍛鍊身體，即使練到傷痕累累，也繼續咬緊牙關，謝瑩雖曾獲選雲林縣跆拳道代表隊，但因得失心太重影響表現，從來不曾拿過冠軍，更一度因為韌帶撕裂傷，高一開始即停練長達6年。
「現在不練，以後可能就沒機會練了！」儘管運動傷害讓謝瑩每逢下雨就膝蓋僵硬，無法打直或彎曲，但她考量自己體力會隨年齡降低，決定在大學畢業前放手一搏，參加全大運，她在腳上綁沙包練習負重，並找跆拳道校隊隊員對打，力拚短時間內把過去的技能練回來。
謝瑩破釜沈舟，反而沒有過去的壓力，她回憶這次全大運比賽過程中，竟能冷靜面對，以她擅長的下壓技巧過關斬將，然而氣力用盡，打完冠軍賽時全身虛脫，還得由學妹扶著上台領獎。
先天性氣喘的黃向君，小時候曾因氣喘發作，在家裡暈倒，國小時參加田徑、躲避球校隊，高中才接觸空手道，但她深具天分，加上比別人勤練，練習3個月首次出賽，即抱回高雄市長盃冠軍。
黃向君已是空手道黑帶三段，去年參加全大運後腳趾撕裂，養傷半年，她篤信「從那裡跌倒，就從那裡爬起來」，今年捲土重來，果然奪下冠軍。
(中時)
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