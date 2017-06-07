校園炫光影響視力 竹市府：已全面汰換

新竹市議員鄭正鈐針對教室炫光問題，呼籲市府加強調查。（徐養齡攝）

新竹市部分校園傳出教室燈光因採傳統式日光燈，其光照特性造成炫光，影響學子視力。市議員鄭正鈐7日呼籲市府改進，市府教育處強調已積極更新，在4月份完成汰換燈具，目前教室已無炫光情形。

國民黨新竹市議會黨團今在市政總質詢聯合質詢，鄭正鈐發言指出，去年有國小家長會提議更換老舊燈具，研議結果需再覓經費，他擔心舊式日光燈造成炫光效果，若不改進恐帶來視力長遠影響。

教育部指出，教育部規範國民中、小學設備基準，對於教學空間應確保適當的桌面照度及黑板面照度，避免燈具的眩光。教育處將持續清查全市教室燈光，協助照明設備更新。

由於容易造成炫光的老舊日光燈，採用傳統安定器，閃爍次數帶來的炫光陰影，讓學生視力受損，鄭正鈐認為市府可與廠商採合同人員管理模式，先行統整出傳統燈具所耗費的電費額，汰換後再將省下的電費，補足不夠的燈具經費。

教育部強調，今年2月建功國小約有20間教室出現炫光情形，經派員勘查，校方承諾會編列預算修正，今年4月已汰換完畢，經查目前市內校園已無教室炫光或照明不足的狀況產生。

(中時)