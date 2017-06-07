疑太緊張 中市精障男乘客刺傷公車駕駛
台中市驚傳乘客刺傷公車司機！駕駛282公車的林姓司機，下午駕車行駛到霧峰區時，遭正準備下車的莊姓乘客持刀刺傷頸部，所幸就醫後無大礙，警方調查，莊男患有精神疾病，可能下車時太緊張才會持刀刺傷人。
這起意外發生在下午2時許，林姓公車駕駛（55歲）駕駛282公車，他表示，莊姓男子是在萬豐工業區上車，不知是刷卡沒刷過導致他情緒緊張，竟突然持刀朝自己刺來，之後更嗆聲「你去報警，我沒在怕的」，之後就待在車上等警方到場處理。
亞大醫院指出，林男頸部有寬1.3公分的刺傷，傷口不深，包紮觀察後無大礙。
林男則說，莊男搭乘他駕駛的公車約2年了，但近1個多月都沒見到他搭車，直到今天才又見到他，沒想到就發生這樣的事。
(中時)
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