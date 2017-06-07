中央廚房氣爆釀12傷 玉膳坊出面回應

玉膳坊委任律師蕭棋云今天下午3時許出面說明。（譚宇哲攝）

知名月子中心「玉膳坊」位於五股的中央廚房工廠今天上午11時許疑因瓦斯外洩引發氣爆。（譚宇哲攝）

知名月子中心「玉膳坊」位於五股的中央廚房工廠今天上午11時許疑因瓦斯外洩引發氣爆，造成12人輕重傷送醫，玉膳房委任律師今天下午出面表示，到底是更換瓦斯鋼瓶不慎或是有其他人為因素造成氣爆，仍待火調釐清，至於後續月子餐供餐問題，將尋求協作廠商協助。

玉膳坊委任律師蕭棋云今天下午3時許出面表示，今天上午10時許大台北液化瓦斯行派員至工廠地下1樓更換瓦斯鋼瓶，疑似更換作業中接管不慎，導致瓦斯外洩，1樓作業員工察覺異狀後，當下立即停止備餐作業，不料仍發生氣爆，造成2名現場玉膳坊員工受傷，詳細的氣爆點和原因仍待火調結果釐清。

蕭棋云表示，玉膳坊五股中央廚房工廠目前每天供應兩百多份月子餐，服務範圍遍及大台北地區，氣爆後工廠復原需要一段時間，不排除尋求其他廠商合作，維持月子餐正常供應。

(中時)