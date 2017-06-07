小林村滅村 家屬訴請國賠遭駁回定讞

8年前莫拉克颱風造成小林村滅村、462人罹難，家屬聲請國賠，最高法院認為住在潛勢區的村民，當時因村長拒絕撤離喪命，國家賠償的因果責任須由高雄市政府負責，將這15人部分廢棄發回，其餘123名家屬部分，則維持二審駁回國賠請求，判決敗訴定讞。

(中時)