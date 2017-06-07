核三2號機重啟申請送達原能會 拚6月中供電
保命機組可望再回來一部。原能會今日表示，已收到台電核三廠2號機大修後再起動臨界申請，該會除對文件進行審查外，並將派員到現場針對之前大修視察結果再加強查證，確認機組現場狀態都符合起動要求後，方會同意運轉。
核三2號機是在五月初歲修時發生控制棒內導管變形，經原廠西屋公司派員來台搶修後，日前修復完畢。台電發言人林德福指出，2號機一切就緒，就等原能會核准即可重新啟動，預計6月中上線。
如果加上昨天原能會通過核二一號機裝載池改建案，周五可啟動，那麼在6月中供電吃緊時候，全台可多2部核能機組，將近160萬瓩容量可用。全台屆時有3部核能機組還在線上服役，對紓解供電有所幫助。
(中時)
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