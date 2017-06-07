華郵：法務部長塞申斯最近請辭 川普氣炸不准

傳美國司法部長塞申斯（左）請辭，但未獲總統川普（右）同意。（美聯社）

今(7)日美國多家媒體報導，美國司法部長塞申斯因為「通俄門」調查，對川普強烈不滿而請職，但川普不予同意，甚至為此氣炸。在前FBI局長柯米即將到國會作證前夕爆出此事，一般推測塞申斯與川普之間已產生裂痕。

華郵消息說，塞申斯（Jeff Sessions）是今年3月宣布退出有關俄國介入美國去年大選的調查後，與川普的關係開始緊張。川普是在塞辛斯宣布前不久，才知道塞辛斯的退出決定，川普為此氣了好幾個月。

目前還不清楚，塞申斯是於何時提出辭呈，但川普並未准他辭職。也有人推測，這可能是川普政府高官跳船的開始。

69歲的塞申斯曾為阿拉巴馬州參議員，雖提過排外言論，但媒體形容他在參議院同時受到兩黨歡迎。

(中時電子報)