政大生反英語畢業門檻告學校 獲判敗訴

政大法律系學生賴怡伶不滿校方將英外語畢業門檻制度外包，她拒繳英檢合格證明，打官司要求政大准她畢業並發給畢業證書。台北高等行政法院認為，學校藉此方式提升學生競爭力，並發展學校特色，未逾越自治範圍，也不違反法律保留原則，判賴女敗訴，可上訴。

(中時)