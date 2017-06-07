屏東醫療大躍進 高雄榮總分院確定落腳大武營區

屏東縣長潘孟安、退輔會主委李翔宙及立委周春米等人至大武營區視察高雄榮總分院場地。(林和生翻攝)

高雄榮總分院確定落腳大武營區，相關單位特地到現場視察。(林和生翻攝)

屏東縣長潘孟安7日宣布，高雄榮民總醫院將至屏東投資設立分院，地點就位在即將搬遷的大武營區；大武營區已確定108年底前完成搬遷，高雄榮總分院預計111年完工，將是繼義大醫院之後，第二家進駐屏東的醫學中心級醫院，不僅大幅提升屏東醫療資源，未來更牽動屏東整體發展。

「屏東鄉親等太久了！」，潘孟安難掩興奮表示，屏東南北狹長，交通和醫療一直是屏東的痛，尤其是醫療，屏東渴求醫學中心級的醫院望穿秋水，很多急重症患者必須赴外地就醫，舟車勞頓浪費時間甚至是生命，自他擔任立委時就開始協助爭取大型醫院進駐迄今超過10年，總算盼來喜訊。

也是重要推手的立委周春米指出，屏東縣人口約83萬人，僅設置6家區域醫院、14家地區醫院，並沒有醫學中心級醫院；全國每萬人口醫師數為19.23人，但本縣僅13.72人，相較低於全國平均數，顯示屏東醫療資源嚴重不足。

據了解，高雄榮總屏東大武分院佔地約6.44公頃，計畫投資超過70億元，將設置38個臨床科部、14個醫事及行政部門，提供急救創傷、心臟血管、腦中風、高齡醫學等整合性照護，並配合縣府醫療在地化政策，與區域醫院、地區醫院垂直整合，成為屏東縣境內急重症醫療後送醫院。

屏縣衛生局長薛瑞元說，目前高雄榮總屏東大武分院申請案已通過縣醫審會，取得衛生福利部同意及土地即可馬上動工，未來床位至少450個，若加上特殊病床位可望達650床規模，為提升在地醫療能量，該院未來發展以急重症醫療為主，有效解決屏東醫療資源嚴重不足的問題。

(中時)