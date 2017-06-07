屏東醫療大躍進 高雄榮總分院確定落腳大武營區
屏東縣長潘孟安7日宣布，高雄榮民總醫院將至屏東投資設立分院，地點就位在即將搬遷的大武營區；大武營區已確定108年底前完成搬遷，高雄榮總分院預計111年完工，將是繼義大醫院之後，第二家進駐屏東的醫學中心級醫院，不僅大幅提升屏東醫療資源，未來更牽動屏東整體發展。
「屏東鄉親等太久了！」，潘孟安難掩興奮表示，屏東南北狹長，交通和醫療一直是屏東的痛，尤其是醫療，屏東渴求醫學中心級的醫院望穿秋水，很多急重症患者必須赴外地就醫，舟車勞頓浪費時間甚至是生命，自他擔任立委時就開始協助爭取大型醫院進駐迄今超過10年，總算盼來喜訊。
也是重要推手的立委周春米指出，屏東縣人口約83萬人，僅設置6家區域醫院、14家地區醫院，並沒有醫學中心級醫院；全國每萬人口醫師數為19.23人，但本縣僅13.72人，相較低於全國平均數，顯示屏東醫療資源嚴重不足。
據了解，高雄榮總屏東大武分院佔地約6.44公頃，計畫投資超過70億元，將設置38個臨床科部、14個醫事及行政部門，提供急救創傷、心臟血管、腦中風、高齡醫學等整合性照護，並配合縣府醫療在地化政策，與區域醫院、地區醫院垂直整合，成為屏東縣境內急重症醫療後送醫院。
屏縣衛生局長薛瑞元說，目前高雄榮總屏東大武分院申請案已通過縣醫審會，取得衛生福利部同意及土地即可馬上動工，未來床位至少450個，若加上特殊病床位可望達650床規模，為提升在地醫療能量，該院未來發展以急重症醫療為主，有效解決屏東醫療資源嚴重不足的問題。
(中時)
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