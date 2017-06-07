蚊子不愛酸體質 最愛這5種人

蚊子喜歡叮咬體味較重、很會流汗、呼吸急促、肺活量大、噴香水以及喝啤酒配起司的民眾。(圖/達志影像/Shutterstock)

過了端午，正式宣告進入夏季，然而也等於蚊子大軍已經蓄勢待發，民眾認為酸性體質才容易被蚊子「叮」上，因此想要透過飲食改變身體酸鹼值，來防止蚊子叮咬，有營養師指出，飲食未必可能改變人體的酸鹼值，而蚊子其實對於人體的酸鹼值也沒有特別的癖好。

據《華人健康網》報導，蔡怡瑄營養師表示，富含蛋白質的肉類經人體消化後，剩下的灰份是呈現酸性，因此才會有許多民眾認為，吃太多肉類，體質就成了酸性，才吸引蚊子來襲，但其實健康的成人身體酸鹼值為pH 7.35至7.45之間，只要負責調節酸鹼值的腎臟及肺臟等器官能正常運作，身體的酸鹼值就很難被改變，只有疾病才會使人體的酸鹼值改變，代表自體調節功能出現問題。

蔡怡瑄營養師指出，其實蚊子比起身體的酸鹼值，更喜歡叮咬體味較重、很會流汗、呼吸急促、肺活量大、噴香水以及喝啤酒配起司的民眾。

體味較重的民眾，可要多帶幾套衣服更換或洗澡次數要多一點了，因為蚊子嗅覺靈敏，要是不愛洗澡、不常換衣服，導致體香濃厚，恭喜你，蚊子絕對是你的愛慕者No.1。

汗水，又濕又熱，但能散播體味，因此夏天流汗，就趕緊擦乾，才能避免蚊子叮咬。

肺活量大或是呼吸急促的民眾，因為所呼出的二氧化碳較多，蚊子就會被你吸引而飛來叮咬，蚊子可喜歡我們呼出的二氧化碳了！

香水，不只我們喜愛，連蚊子也很喜歡，當民眾噴灑上香水，就等於對蚊子說「歡迎享用」。

喜歡喝著啤酒配起司的民眾要注意，因為你也有同好，蚊子也很懂得這種一口啤酒、一口起司的滋味，如果你是在戶外、星空下享受著這種微醺氣氛，記得要多噴點防蚊液，以免蚊子攪局、又帶著蚊子給的伴手禮掃興回家。

(中時電子報)