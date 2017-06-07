蚊子不愛酸體質 最愛這5種人
過了端午，正式宣告進入夏季，然而也等於蚊子大軍已經蓄勢待發，民眾認為酸性體質才容易被蚊子「叮」上，因此想要透過飲食改變身體酸鹼值，來防止蚊子叮咬，有營養師指出，飲食未必可能改變人體的酸鹼值，而蚊子其實對於人體的酸鹼值也沒有特別的癖好。
據《華人健康網》報導，蔡怡瑄營養師表示，富含蛋白質的肉類經人體消化後，剩下的灰份是呈現酸性，因此才會有許多民眾認為，吃太多肉類，體質就成了酸性，才吸引蚊子來襲，但其實健康的成人身體酸鹼值為pH 7.35至7.45之間，只要負責調節酸鹼值的腎臟及肺臟等器官能正常運作，身體的酸鹼值就很難被改變，只有疾病才會使人體的酸鹼值改變，代表自體調節功能出現問題。
蔡怡瑄營養師指出，其實蚊子比起身體的酸鹼值，更喜歡叮咬體味較重、很會流汗、呼吸急促、肺活量大、噴香水以及喝啤酒配起司的民眾。
體味較重的民眾，可要多帶幾套衣服更換或洗澡次數要多一點了，因為蚊子嗅覺靈敏，要是不愛洗澡、不常換衣服，導致體香濃厚，恭喜你，蚊子絕對是你的愛慕者No.1。
汗水，又濕又熱，但能散播體味，因此夏天流汗，就趕緊擦乾，才能避免蚊子叮咬。
肺活量大或是呼吸急促的民眾，因為所呼出的二氧化碳較多，蚊子就會被你吸引而飛來叮咬，蚊子可喜歡我們呼出的二氧化碳了！
香水，不只我們喜愛，連蚊子也很喜歡，當民眾噴灑上香水，就等於對蚊子說「歡迎享用」。
喜歡喝著啤酒配起司的民眾要注意，因為你也有同好，蚊子也很懂得這種一口啤酒、一口起司的滋味，如果你是在戶外、星空下享受著這種微醺氣氛，記得要多噴點防蚊液，以免蚊子攪局、又帶著蚊子給的伴手禮掃興回家。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。