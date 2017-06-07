美軍準備將50機槍輕量化 以便於攜帶

美國在1930年服役的M2式50機槍，至今仍是戰場上的主要武器。(圖/美國陸軍)

美國陸軍目前有24000台M2式機槍，不過這個型號沒有它的外號來的有名，它一般被叫做50機槍。它威力強、性能穩定，自1921年問世以來就沒有什麼太大的改變。不過美國陸軍打算將它給輕量化，使它能更容易攜帶。

美國「偵察戰士網站」(Scout Warrior)介紹，50機槍交由步兵班運送時，會把槍管、槍身給分開搬運，抵達陣地時再行組裝，很不方便，因此美國陸軍在今年夏天向各個槍械工廠提出徵求建議書（RFP），希望能夠在不削弱50機槍的威力為前提，進行輕量化的改良，該計畫的保羅．阿萊西歐上校(Paul Alessio)說：「我們希望未來的新式50機槍可以比現有的M2輕個20％~30％，使用更耐用但重量更輕的鈦金屬應該可以達到目標。」在訪談中，他也提到對50機槍的子彈進行輕量化改良，以節省黃銅使用量。

現在輕型50機槍的改造計畫處於製作零件的起步階段，鈦合金零件是由新澤西州的阿森納基地(Picatinny Arsenal)打造，然後由阿拉斯加州的安利斯頓陸軍中心(Anniston Army Depot)進行組裝和進一步實測。

50機槍經常是2人一組的編制。(圖/FAS Military )

管理工程師勞拉．巴蒂斯塔(Laura Battista)說：「M2機槍雖然威力十足，但是它太重了，達到86磅(39公斤)，我們想減輕士兵的負擔，至少減到60磅(27公斤)。」

50機槍是著名槍械設計師約翰白朗寧的傑作，在1920年代完成基本設計，因此原先計畫叫「M1921」，不過到1932年才完全定型，正式編號為M2。50機槍的射速達到每分鐘500發以上，它強大又密擊的火力，對敵人有致命和心理的影響。

因此問世之後後參與了20世紀的多場戰爭，舉凡二戰、韓戰、越戰、海灣戰爭等，可稱得上是戰場的長青樹。

50機槍經常成為機動載具的固定武裝，比如架在悍馬車、戰術卡車、M1艾布蘭坦克和史崔克輪甲車，甚至也裝在直升機上，比如CH-47奇努克、和UH-60黑鷹直升機等。M2具有穩定的射程，攻擊1500公尺~1800公尺外的的目標都不成問題。

(中時電子報)