天生演技派 燕鴴「擬傷」演很大

燕鴴為了保護幼鳥，以擬傷行為誘導敵人離開巢位。（莊哲權攝）

燕鴴為了保護幼鳥，以擬傷行為誘導敵人離開巢位。（莊哲權攝）

夏候鳥燕鴴氣質高雅。（莊哲權攝）

燕鴴在空中飛行，捕捉昆蟲。（莊哲權攝）

入夏以來，台東知本溪出海口出現一群夏候鳥燕鴴，正忙著孵蛋、育雛，牠們是天生的演技派，遇有天敵入侵，就趴在地上假裝翅膀受傷，以「擬傷」行為欺敵，親鳥賣力地演出，只為保護幼雛，鳥友直呼演很大。

初夏在知本溪出海口乾旱的沙地上，停棲了10幾隻抬頭挺胸，喉部好像掛了一串項鍊又像絡腮鬍，看起來氣宇非凡的鳥，牠們是列為3級保育的夏候鳥燕鴴，每年這個季節都會在台灣繁殖下一代。

鳥友說，燕鴴有一種特殊的「擬傷」行為，在孵蛋或育雛期，遇到天敵入侵時，為了引開敵人的注意力，就會假裝自己受傷，只見牠們趴在地上，快速拍動貼在地面的翅膀，並發出鳴叫聲好像在告訴敵人：「我受傷了，快來抓我」，敵人一靠近，牠又立馬飛離。

鳥友表示，很愛演的燕鴴演技逼真，簡直可以入圍金馬獎，這也是牠們天生的本能，目的是誘導敵人遠離巢位，而除了親鳥的擬傷行為以外，幼鳥遇到危險，也會像駝鳥般把頭埋進沙子裡，靠著保護色逃過一劫。

鳥友說，觀察演技派的燕鴴擬傷行為很有趣，但也表示已經進入牠們的警戒範圍內，不宜久留，以免干擾到牠們育雛。

(中時)