2017十大傑出救護技術員 桃市2消防員獲獎

陳彥廷希望自己能在救護領域更進一步，幫助更多需要的民眾。（圖/葉臻）

陳偉博（左）是高級救護技術，對救護工作有高度熱忱。（圖/桃園市消防局提供）

由台灣急診醫學會舉辦的2017十大傑出救護技術員選拔，桃園市消防隊員陳偉博、陳彥廷雙雙抱回特別獎，2人還是去年和今年的院前緊急醫療救護臨床案例討論競賽冠軍，在救護領域上成績卓越。

今年的十大傑出救護技術員選拔，先由各縣市派出人選後，經過考績會，最後由遴選小組以急救成果、媒體評價、特殊案件、救災紀錄和相關救護投稿文章，選出前10人獲獎。

今年30歲、在三民擔任分隊員的陳偉博，是高級救護技術，對救護工作有高度熱忱，10年來執行超過5000趟救護案件，OHCA急救成功人數高達18人，陳偉博同時也是消防局救護教官，協助推動局內各項教育訓練工作，去年也是院前緊急醫療救護臨床案例討論競賽冠軍。

今年28歲的陳彥廷，目前在圳頂分隊擔任隊員，雖然獲得10大救護員殊榮，他仍笑說自己技術不夠，「當救護員要先認同自己，再去追求進步」，今年與隊員陳彥霖、吳幸嫻一起參加院前緊急醫療救護臨床案例討論競賽，成為繼陳偉博之後的連霸冠軍，替桃園爭光。

(中時)