苗栗青年i服務啟動 號召學生投入社區服務

苗栗縣長徐耀昌（左三）率同校長、家長及學生代表，啟動青年i服務計畫，鼓勵青年學生投入社區服務。（陳慶居攝）

苗栗縣「青年i服務」回到社區服務行動，7日在縣長徐耀昌與苗栗農工校長陳進通、育民工家校長吳錦龍及家長和學生代表見證下，啟動人才培訓及校園座談等青年學生服務學習計畫。

縣府為強化在地青年學生對家鄉的認同及了解，提高參與公共事務的意願，委託救國團苗栗團委會辦理「青年i服務」社區服務行動，活動自即日起到2018年2月，內容有23場大專及高中職校園座談會，6場分區座談會，3場領袖人才培訓營，及青年組隊至各社區關懷據點執行公益服務等。

上午宣傳活動由縣立興華高中學生表演的「送餐給社區老人」行動劇揭開序幕，縣長徐耀昌致詞時指出，期待透過校園座談、宣導及社區、學校、家庭三方對話等系列活動，凝聚青年學生服務社區之共識，並發揮「大手牽小手」的服務效能，培養青年學生多元學習能力及正確的服務態度。

徐耀昌也邀請社區理事長、資深志工擔任學生服務學習的輔導人員，另請學校給予參與服務學習的同學肯定，最後鼓勵家長陪同孩子一起參加。

(中時)