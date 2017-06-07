精神傳承 長榮女中美容科畢典「提頭來見」
假人頭是長榮女中美容科與時尚造型科美髮技藝養成的重要教具，學生每天抱著人頭上學成為「學習日常」，在長女畢業典禮上，學長姐將假人頭遞給學弟妹，傳承美容科系的精神象徵，並囑咐善待「她」。
別人上學揹書包，我們上學揹人頭，長女是台南為最早設有美髮相關科系職校，在學期間，學生必須得仰賴假人頭，按部就班學習冷燙、整髮、吹剪及梳編技術。三年時間約要歷經10顆人頭的淬煉，才能學成畢業。
因為學校訓練嚴苛，老師每天都會派回家作業，學生天天需要帶著人頭回家練作髮型，上下學怕人頭放在書包，髮型會亂掉，只能小心的捧在手上。每個學生學習三年下來，對假人頭都有一段愛恨情仇，天天抱一顆假人頭搭公車成為該校特殊景象。
學生帶假人頭上下學發生不少趣事，男學生公車上凝視自己「作品」時，常遭旁人側目，有的學生搭乘機車，人頭不小心脫手滾到馬路，常嚇壞路人。連上課時也要呵護這個教具，否則老師會幽默的說「把它頭髮扯壞，它晚上會來找你」令學生聽的寒毛直豎。
長榮女中美容科與時尚造型科學生在畢業典禮中有個儀式，學長姐會在舞台上將假人頭傳承給學弟妹，鼓勵晚輩們有朝一日可以出「頭」天。
(中時)
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