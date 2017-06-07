肺癌纏身10多年 78歲老翁欲輕生警苦勸
石岡區78歲傅姓老翁不堪久病纏身，3日竟留下遺書欲以繩子上吊及刀子自戕輕生，妻子緊急報案，東勢警方到場後不斷安撫激動情緒，傅翁隨後接受勸說並放棄輕生念頭，願意持續治療且正面面對癌症。
警方表示，傅姓老翁因10多年來肺癌纏身，不堪痛苦的治療過程，3日下午3時許，留下兩封遺書欲以繩子上吊及刀子自戕輕生，谷姓妻子趕緊報案。
員警到場後，發現傅姓老翁情緒相當不穩定，不斷安撫其激動情緒，警員范志強立即苦口婆心耐心開導，老翁逐漸敞開心房，慢慢訴說自己癌症纏身，不想再花錢治療等話語，隨後，老翁也接受警方勸說，願意好好面對癌症，繼續接受治療。
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(中時)
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