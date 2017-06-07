賴「親中愛台」 藍諷：他英文名叫傑克？太神奇了
台南市長賴清德日前一席「親中愛台」說法，近來在政壇持續發酵，國民黨文傳會副主委胡文琦今（7）日諷刺，賴的英文名字是不是叫傑克，因為他真是太神奇了！
胡文琦指出，賴清德2008年7月1日任民進黨立院黨團幹事長時，稱「陸客來台」等於「解放軍侵台」；同年11月24日接受媒體專訪，談到兩岸直航時表示，「如果中國戰鬥機跟在民航機後面，或民航機內有解放軍，台灣根本反應不及，這不是危言聳聽，國防部已經進行過『木馬屠城記』的軍事演習了。」
「說謊的最高境界就是不知道自己在說謊，真正的幹話之王是賴清德。」胡文琦進一步提到，2015年9月3日，賴在台南市議會公開主張「台獨」神主牌的言論，如今又主張「親中愛台」，積極爭取與大陸城市直航，「賴清德永遠都在打臉賴清德，這樣的言行如果不是大面神，還有什麼不是大面神？」
(中時電子報)
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