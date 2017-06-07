台中太陽能候車亭達85座 年底目標200座
台中市府去年投入1600萬元，優先在偏遠地區候車亭加裝太陽能與照明設備，目前已完成85座，預計今年底目標200座，每年約可省下28萬度用電，減少碳排放量151公噸，市長林佳龍表示，候車亭完工後即有電可用，免去傳統配合台電供電作業等待期，廣獲民眾好評。
為提供舒適等公車空間，台中市持續在各地建置候車亭，已完成547座候車亭，預計年底可突破600座，林佳龍今日在交通局長王義川陪同下，前往后里區視察太陽能候車亭建置成果，立委洪慈庸、市議員翁美春、陳本添等人到場關心。
林佳龍表示，去年起推出太陽能候車亭，目前已有85座，數量為全國第一，太陽能候車亭除可節能減碳、明亮又安全，更能適應地區狀況免除台電接電工程困難，相當適合設置於偏鄉或所需之處，呼籲企業界或各界善心人士，可捐贈太陽能候車亭給市府。
(中時)
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