吳中天、楊子姍結婚2年 10日在台辦喜宴
2015年楊子姍深夜在微博po結婚證，宣布婚訊：「嫁了，他叫吳中天！」今天（7日）無預警宣布6月10日要在台灣辦婚禮，並公布由台灣導演陳正道率領的全電影製作團隊拍攝的婚紗照，畫面中充滿「天珊」夫的甜蜜；同時曝光的還有二人的婚禮禮盒與請柬，每個細節都包含了兩人幸福的痕跡。
演員兼導演吳中天和演員楊子姍深深熱愛著電影，兩人2013年雖因參加經紀公司聚會相識，卻是在第3次見面時，因為聊《四十三階》劇本而開始熟稔，曾「你導我演」過電影《天亮之前》，所以去年2人回台，在對2人最具意義的電影院裡拍婚紗照，兩人用眼神傳情，甜蜜氣息撲面而來。
婚紗照的攝製團隊由電影《重返20歲》和《天亮之前》的班底組成，均為吳中天和楊子姍二人的好友；聽到「天姍」要辦婚禮時，這些好友便決定聯手為新人送上具有新意的大禮，因而有了這套婚紗照。
婚紗照的監製是陳正道，與楊子姍因拍攝《重返20歲》成為好「閨蜜」，兩人在圈內素有「姍道搭檔」的稱號。曾擔任《重返20歲》、《天亮之前》、《催眠大師》、《記憶大師》等電影海報視覺總監的Will Lee則擔任這組大片的視覺總監，除此之外，婚紗照的拍攝、製作團隊還包括楊旭奮、趙國雲、方聖翔、曾瀅裕、張叢、曾薇瑄、謝旻岑、魏俊傑、侍雨等電影幕後人員。有如此強大的團隊做保障，難怪這組婚紗照電影感十足，非常唯美。
除了婚紗照，「天姍」婚禮細節也充滿電影元素，包括禮盒中的每件禮物都由新人悉心挑選，可謂非常用心，其中的爆米花是看電影不可缺的零嘴，2人特別挑選有地表最強爆米花美稱的某品牌爆米花的經典口味，芝士溶合焦糖脆片的獨特口感，象徵原本2個不同個體的完美結合。
特製行李吊牌由楊子姍發想，以場記板設計吊牌的創意，再由吳中天思考細節，著手與團隊執行設計，板上的電影名稱「Wherever You go」除了包含「天姍」姓氏的英文首字母W&Y之外，也有著與每位賓客如影隨形的美意。除此之外，還有台灣最有象徵性的糖品牛軋糖，以及漂流木燭台等獨具意義的禮物。
包含電影票元素的婚禮請柬也是精緻且巧思橫溢，上面的「天姍」新人卡通模樣，是吳中天親自手繪，愛意十足。
考慮雙方長輩的感受，「天姍」夫妻的婚宴相當低調，選在台北敦化北路上的文華東方酒店舉行，早上會有迎娶儀式，晚上有晚宴；目前沒有公布伴郎伴娘團及邀請的嘉賓名單等細節。
(旺報)
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