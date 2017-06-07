統領鷹架倒塌　所幸無人傷亡

統領百貨鷹架倒塌，所幸無人傷亡。（消防局提供）

鷹架倒塌現場已拉起封鎖線。（消防局提供）

桃園市桃園區統領百貨靠中華路側，今天下午3點43分發生鷹架倒塌，桃園市政府消防局出動14名隊員和1名義消到現場，確認無人受傷受困，但有車子被壓壞，目前研判應是因為施工灌漿不慎導致。

(中時)