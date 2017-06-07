草屯商工另類成年禮 考照及格宣誓後發駕照
南投監理站與草屯商工為了應屆畢業生騎乘機車安全，今7日在草商首度啟用的考照標準場，舉辦機車考照並安排另類的「駕照成年禮」儀式，讓不少同學在畢業前夕，因順利取得機車考照及格的「平安證照」，而興奮不已。
草屯商工有鑑於6月畢業季在即，應屆畢業同學，不論繼續升學或步入職場，都需要機車代步，為讓同學不需往返奔波監理站，即可完成考照，今年特別在校內建置完成1座符合新制的標準機車考照場地，方便同學考照。
今天就有110位年滿18歲同學報考，筆試過關隨即進行路考，52位考取駕照的新鮮人，在下午3時隨即由南投監理站長游明傳及草屯商工黃國軒校長頒發機車駕照與平安證書。
在頒發駕照和平安證書同時，也舉行另類成年禮儀式，由同學宣讀「駕照成年禮」誓詞，宣示遵守交通安全規則，不飆車、珍惜自己生命、也尊重他人生命；讓這群駕駛新鮮人能更重視安全駕駛觀念，減少事故發生機率；儀式別開生面，郤頗具意義。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。