草屯商工另類成年禮 考照及格宣誓後發駕照

草屯商工學生在該校首度啟用的機車考照標準場地進行機車考照路考。（楊樹煌攝）

草商的另類成年禮，52位考取駕照的新鮮人宣讀「駕照成年禮」誓詞。（楊樹煌攝）

南投監理站長游明傳（左）頒給考取駕照的新鮮人機車駕駛執照。（楊樹煌攝）

草商校長黃國軒（左）頒給考取駕照同學的平安證書。（楊樹煌攝）

南投監理站與草屯商工為了應屆畢業生騎乘機車安全，今7日在草商首度啟用的考照標準場，舉辦機車考照並安排另類的「駕照成年禮」儀式，讓不少同學在畢業前夕，因順利取得機車考照及格的「平安證照」，而興奮不已。

草屯商工有鑑於6月畢業季在即，應屆畢業同學，不論繼續升學或步入職場，都需要機車代步，為讓同學不需往返奔波監理站，即可完成考照，今年特別在校內建置完成1座符合新制的標準機車考照場地，方便同學考照。

今天就有110位年滿18歲同學報考，筆試過關隨即進行路考，52位考取駕照的新鮮人，在下午3時隨即由南投監理站長游明傳及草屯商工黃國軒校長頒發機車駕照與平安證書。

在頒發駕照和平安證書同時，也舉行另類成年禮儀式，由同學宣讀「駕照成年禮」誓詞，宣示遵守交通安全規則，不飆車、珍惜自己生命、也尊重他人生命；讓這群駕駛新鮮人能更重視安全駕駛觀念，減少事故發生機率；儀式別開生面，郤頗具意義。

(中時)