愛車遭貼滿便利貼 師：難忘畢業禮物

海星中學廣告設計與多媒體設計學程學生，將導師愛車貼滿便利貼，留給情同姊姊的一個難忘的畢業日。（張祈翻攝）

學生趁著畢業典禮進行中，兩兩分組溜去「改裝」老師愛車。（張祈翻攝）

學生心意滿滿，導師連珮芸直呼難忘。（張祈翻攝）

花蓮海星中學綜合高中廣告設計與多媒體設計學程學生為了留給老師難忘印象，在今天畢業典禮中，同步進行22人輪流兩兩出去佈置，花費2個小時貼了近3千張，老師的愛車當場變成小黃。學生李品毅說，原本計畫要整她，想起她曾交代「不要讓她又醜又丟臉」，只要轉而「溫和」的便利貼創作。首次任教導師班的老師連珮芸說，第一眼看到滿傻眼的，但也感受到學生滿滿的心意，當下只想到「該怎麼收拾」，直呼是個難忘的畢業日。

(中時)