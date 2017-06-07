恩寧病房婚禮 孝子讓癌母了樁心事
華姓男子為了讓癌末母親了樁心願，6日在童綜合醫院恩寧病房舉行婚禮，感謝媽媽含辛茹苦養育自己，黃女士直到換衣化妝那一刻，才知道兒子細心安排的婚姻大事，在雙方20多名親友的見證下，新人互換戒指並擁抱媽媽，一場特殊的婚禮令人動容。
55歲黃女士因直腸癌末期，5月初住進恩寧病房，兩兒子一直陪伴左右，29歲華姓長子與28歲沈姓女友，還一同辭掉工作專心照顧媽媽，華男表示，媽媽一直希望能看到他與交往6年多的沈女結婚，所以決定籌備這場意義非凡的婚禮。
6日下午，黃女士在他人的協助下換裝打扮時，才得知兒子為了讓她完成心願，特地在恩寧病房舉行婚禮，心中感到非常的欣慰，在雙方20多名親友的見證下，互托終身完成終身大事。
童綜合醫院副董事長童瑞龍指出，新郎回報媽媽養育之情，新娘隨側照護的貼心，讓醫護感動不已，當得知這樁美事時，醫院更是希望能夠盡力促成，讓所有親友共同見證參與這段婚姻。
(中時)
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