新聞深喉嚨》賴清德喊台「親中」逼蔡急跟 2020起手式？

中天新聞

台南市長賴清德一句「我親中愛台」，把台灣2300萬人加對岸13億人都驚呆了！因為回顧過去，賴清德2015年曾在備詢時，連續三次高喊「我主張台灣獨立」，在立法委員任內，更是數一數二言論激進的悍將，曾說兩岸直航會「木馬屠城」。甚至還「護航」王定宇推倒張銘清，說是「小的」，對岸以飛彈對著台灣才是「大的」。結果如今四段變身後成了「親中德」，怎麼回事？

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關鍵因素應該是時機，2008年賴清德是個劍指深綠台南市市長的立委，發言當然要偏激嗆辣。2015年，剛剛以絕對優勢連任成功，想講什麼就講什麼。但如今，賴清德在台南市長位子上的時間已經在倒數計時，下一步不排除轉戰新北市，台北市，甚或總統府，言論立場都有必要往中間修正。果不其然，總統府或許也嗅出了這意味，發言人林鶴明火速出來「跟牌」，說賴清德的發言與總統府立場一致，姑且不論總統府怎麼連這笑掉人大牙的話也說得出口，但緊盯牽制賴清德，不能有片刻鬆懈，2020「黨內互打」的前哨戰，戰場莫非就在兩岸政策？

前大陸民運人士王丹說「台獨不流血就是嘴砲」，就像揭穿了台獨的「國王新衣」，持續造成獨派「大崩潰」，蔡丁貴反批王丹沒有利用價值了，張葉森甚至說王丹「腦殘」。但最耐人尋味的是，昔日「太陽花」學運時期，王丹儼然林飛帆，陳為廷等人的師傅，但王丹一句話暴露了原來台獨都是假貨，這些所謂「天然獨」都不吭聲了。是啊！不流血怎麼台獨？募款的募款，騙票的騙票，兩岸真開打，難道靠台灣民政府的「黑熊部隊」去打解放軍嗎？

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暴雨過後，全台高溫炎熱，6日創下今年單日用電量最高紀錄，最高用電量達 3309.9 萬瓩，亮出「橘燈」警戒。而到了7日上午11時10分又再創新高，達到3336.4萬瓩。台電預估全天備轉容量率僅有4.82%，仍為「橘燈」警戒。就在6日晚間，原能會以一紙公文低調地同意重啟了核二廠一號機，結果昔日大聲嚷嚷反核的各位政治人物，社會賢達，或是什麼文青公知，全都噤聲。常說「台獨」與「反核」是綠營的兩張「神主牌」，結果潮水一退，兩張「神主牌」都在詐騙，這叫人民情何以堪？

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Q.如今美國與中國大陸都在積極籌或打造新航艦，兩國海洋霸權的競逐愈來愈激烈。但近日卻有俄羅斯軍事專家分析，大陸想要打造如同美國的遠洋海軍，台灣會是一大阻力。其原因在於台灣遏阻共軍潛艇遠航，使解放軍龐大的水下艦艇無法遠離海岸線。真的嗎？

Q.民進黨立委林岱樺被爆在學校頒發印有個人大頭照的獎狀，她澄清自己在選區內的中小學頒發「立委獎」已有4、5年之久，並非為了選舉宣傳。並以蘇軾與佛印的故事反批爆料者，當人的心是糞的時候，看什麼都是糞，如果人的心是佛的時候，看什麼都是佛。但不論這是否牽扯民進黨高雄市長初選的混戰，民進黨昔日高喊「黨政軍退出校園」，但這種「立委獎」，再加上近日還穿出民進黨直接在校園內張貼告示召募青年營隊，搞了半天，原來「黨政軍退出校園」，是因為要讓「民進黨進入校園」嗎？

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(中時電子報)