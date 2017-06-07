寶山綠竹筍季本周末登場 地方先行辦理評鑑會

新竹縣寶山鄉綠竹筍季將在本周末登場，鄉公所與農會7日先行辦理綠竹筍評鑑會，並邀請民眾10日前來品鮮筍。（陳育賢攝）

新竹縣寶山鄉綠竹筍季將在本周末登場，鄉公所與農會7日先行辦理綠竹筍評鑑會，並邀請民眾前來品鮮筍。（陳育賢攝）

新竹縣寶山鄉綠竹筍季將在本周末登場，鄉公所與農會7日邀請大廚設計多樣綠竹筍創意美食。（陳育賢攝）

聞名全台的新竹縣寶山鄉綠竹筍，近日正式進入產季，寶山鄉公所與農會7日共同舉辦綠竹筍評鑑、特色料理推廣活動，請來大廚設計多樣綠竹筍創意美食，同時邀請民眾、親子在本周末前來參加展售促銷與寫生活動，好好享受健走、寫生、品鮮筍的快樂周末。

寶山鄉長邱坤桶表示，寶山鄉種植綠竹筍面積約90公頃，產量約770公噸，居全縣之冠，而配合產季，特別舉辦綠竹筍品質評鑑競賽，希望提振綠竹筍產業的發展與品質。

評鑑會今天在寶山鄉農會展開，包括縣議員邱振瑋、鄉代會主席陳東平都到場為筍農加油打氣，比賽就綠竹筍外觀、肉質、色澤、柔嫩度及糖度等進行評比，甜筍王最後由種筍10多年的林鳳琴奪下。

邱坤桶說，很欣慰有越來越多的的青年回鄉接手家中的綠竹筍產業，透過展售活動，讓年輕農民有直接接觸市場的平台，擴展銷售的管道，不僅幫助年輕農民提高利潤，也可增加鄉內觀光產值，讓在地的產業被看見。

他也分享如何挑選好吃的綠竹筍訣竅，邱坤桶表示，挑又白又胖的筍下手準沒錯，因為其代表還沒晒到過太陽，筍質優、纖維細、滋味甜。

主辦單位也特別邀請知名主廚楊俊民、陳添登、陳宗佑，以綠竹筍為主題，設計出多道創意竹筍料理，推廣在地食材、促進在地消費，邀請大家前來品嘗寶山筍的鮮美。

而10日當天在寶山水庫辦理的「畫我青翠—寶山綠竹筍產業文化展售促銷」活動，除了有綠竹筍展售之外，也安排闖關遊戲與藝文表演活動，並首度舉辦寫生比賽，適合全家一起到寶山來尋寶，報名專線 (03)5200090分機403。相關訊息請至官網查詢。

(中時)