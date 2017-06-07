寶山綠竹筍季本周末登場 地方先行辦理評鑑會
聞名全台的新竹縣寶山鄉綠竹筍，近日正式進入產季，寶山鄉公所與農會7日共同舉辦綠竹筍評鑑、特色料理推廣活動，請來大廚設計多樣綠竹筍創意美食，同時邀請民眾、親子在本周末前來參加展售促銷與寫生活動，好好享受健走、寫生、品鮮筍的快樂周末。
寶山鄉長邱坤桶表示，寶山鄉種植綠竹筍面積約90公頃，產量約770公噸，居全縣之冠，而配合產季，特別舉辦綠竹筍品質評鑑競賽，希望提振綠竹筍產業的發展與品質。
評鑑會今天在寶山鄉農會展開，包括縣議員邱振瑋、鄉代會主席陳東平都到場為筍農加油打氣，比賽就綠竹筍外觀、肉質、色澤、柔嫩度及糖度等進行評比，甜筍王最後由種筍10多年的林鳳琴奪下。
邱坤桶說，很欣慰有越來越多的的青年回鄉接手家中的綠竹筍產業，透過展售活動，讓年輕農民有直接接觸市場的平台，擴展銷售的管道，不僅幫助年輕農民提高利潤，也可增加鄉內觀光產值，讓在地的產業被看見。
他也分享如何挑選好吃的綠竹筍訣竅，邱坤桶表示，挑又白又胖的筍下手準沒錯，因為其代表還沒晒到過太陽，筍質優、纖維細、滋味甜。
主辦單位也特別邀請知名主廚楊俊民、陳添登、陳宗佑，以綠竹筍為主題，設計出多道創意竹筍料理，推廣在地食材、促進在地消費，邀請大家前來品嘗寶山筍的鮮美。
而10日當天在寶山水庫辦理的「畫我青翠—寶山綠竹筍產業文化展售促銷」活動，除了有綠竹筍展售之外，也安排闖關遊戲與藝文表演活動，並首度舉辦寫生比賽，適合全家一起到寶山來尋寶，報名專線 (03)5200090分機403。相關訊息請至官網查詢。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。