清大外籍生2度酒駕 判刑4月免驅逐出境

清大一名外籍研究生，今年2月凌晨在校門前便利商店喝完2罐啤酒，仍酒駕騎機車上路，路上被警方攔下，測得酒測值達0.47毫克，訊後被遭移送法辦。

法官開庭審理時，查出外籍生4年前就曾酒駕，當時遭判處6萬元罰金，不料他仍知法犯法，依公共危險罪判刑4月，得易科罰金。

由於該生為酒駕累犯，依法得以於刑滿後驅逐出境，但法官考量所犯罪刑並非重罪，犯後坦承犯行，認定無驅逐出境的必要。

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(中時)