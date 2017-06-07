玉膳坊工廠氣爆 勞檢處：瓦斯自地下1樓外洩
知名月子中心「玉膳坊」位於五股的中央廚房工廠今天上午11時許疑因瓦斯外洩引發氣爆，造成12人輕重傷送醫，勞檢處到場勘察表示，瓦斯的洩漏點在地下室1樓，目前仍需調查引起爆炸的熱源為何，以釐清該工廠是否有人為操作不當。
勞檢處長胡華泰表示，現場地下1樓囤放約20桶50公斤裝瓦斯鋼瓶，氣爆後現場發現有1支鋼瓶管線脫落，研判為瓦斯外洩源頭，至於引起氣爆的熱源仍待進一步調查，以釐清是否有人為操作不當事實。
此外，勘查後發現該工廠地下1樓瓦斯鋼瓶未依規定固定存放，有傾倒風險，將依《職業安全衛生法》開罰3萬到30萬元，後續也將追查偵測瓦斯器與通風設備是否合乎規定。
(中時)
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