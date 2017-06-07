文化快遞》臺北，永遠向前 臺北市改制升格直轄市50週年特展

2005年臺北市政府及101。（攝影／王能佑 臺北市立文獻館、臺北市觀光傳播局提供）

博愛路今昔對照。(圖/臺北市立文獻館、臺北市觀光傳播局提供)

2017年跨年晚會。（攝影／高讚賢 臺北市立文獻館、臺北市觀光傳播局提供）

名建築師郭茂林（註1）曾說：「單憑己力，不足以成事，但大家齊心協力的話，1加1可以等於10，10加10可以等於100。」所有城市的發展都不是一蹴可幾，端賴眾人的努力才得以「眾志成城」，就如同臺北從一座小城發展成國際都會。1967年7月1日，臺北自省轄市升格為直轄市，迄今共計歷任15屆市長，包括9位官派、4位民選，每一任均有重要貢獻及政績，並且都能在「讓臺北進步、再進步」的前提下，不斷開拓新市政版圖或優化各項政策內容，讓臺北市不斷進化，成為一座包容、多元、年輕、創意、健康、活力、智慧、宜居、幸福的國際都會。

話說臺北升格50年

1967年7月1日中山堂堡壘廳內，高玉樹將省轄市的印信交給省府委員李立柏，結束了市政府和省政府的隸屬關係，而後在中正廳舉行「臺北市改制直轄市政府」及臨時市議會的成立典禮。這天，臺北正式成為直轄市，高玉樹成為改制後的首任市長，從此「臺北市」邁向新的里程，並一路發展成為中央政府所在地及全國政治、經濟、文化薈萃集散之地。

1968年，原本在臺北市近郊的6個鄉鎮（註2）納入行政區，從10區增為16區，土地面積也由原本的67平方公里擴大為272平方公里；1990年，臺北市行政區域又調整，由16區調為12區（註3）。改制升格半世紀以來，臺北市歷經官派到民選市長，市民意識逐漸高漲，在政府的「軟硬兼施」下，各項軟體和硬體建設讓臺北市脫胎換骨，市政的服務品質也如企業經營般提升及更具競爭力，邁入「市民當家」的時代進程。

自1967年迄今，臺北市曾有許多令人難忘的市政變化或回憶，例如：行政區重劃、翡翠水庫興建、九年國民教育實施、公車開放民營、直轄市長民選、臺北捷運路網建構、都會型科技園區設立；或是城市花園推動、市區鐵路地下化、淡水河活化、社運與學運示威抗議、臺北國際金融大樓（Taipei 101）、西區門戶計畫、1999臺北市民當家熱線、國際城市交流、微笑單車YouBike推廣、雲端科技建置，以及百花齊放的多元文化藝術活動，甚至還舉辦了如「2009臺北聽障奧林匹克運動會」、「2010臺北國際花卉博覽會」、「2016臺北世界設計之都」，以及今年8月即將舉辦的「2017臺北世界大學運動會」等國際盛會，顯示臺北市「永遠向前」的城市發展格局與魄力，也彰顯了臺北市從早期的著重硬體建設，不斷跨越和晉升至更「全方位」的食衣住行育樂及身心靈的貼心照護。

雙展覽區創意布展

今年適逢臺北市改制升格為直轄市50週年，臺北市立文獻館特別規劃「臺北，永遠向前！」特展及教育推廣活動，希望以新時代觀點、創意活潑的展覽方式，詮釋「臺北市改制升格50年」的蛻變容顏，透過主題設計呈現市政建設成果與城市的文化性格和多元，再一次引動你我記憶中的城市歷史，展現臺北獨特的魅力，讓市民更加珍惜並共同守護這個家園。

展覽計有兩個場地，第一展區在臺北市政府1樓中庭（舊名沈葆楨廳）及禮運大同篇前方區域，展期從5月26日至6月11日；第二展區在西本願寺廣場樹心會館，展期為5月23日至7月30日。兩個展區皆以活潑且具文化意涵的裝置為主，例如「臺北升格50年大事」主裝置意象、大型書本立體書展櫃設計、隱喻臺北「市民大道」的巨大捲軸、大型輿圖、動態互動牆、口述影片播放、地圖、文獻史料、今昔對照圖片與多媒體動畫等，包羅萬象，分別呈現「臺北文獻，溫故知新」、「臺北好行，交通演進」、「臺北市長，美好城市」、「臺北改制，市民當家」、「水水臺北，宜居城市」、「環保臺北，友善地球」、「記憶臺北，在地活化」、「幸福臺北，安養照護」、「公民臺北，正義發聲」、「智慧臺北，e 點就通」、「文化臺北，百花齊放」、「臺北盛會，都市願景」等分區內容，希望讓市民朋友從宏觀角度了解半世紀以來臺北市在軟體及硬體上的發展軌跡和建樹。兩個展區內容不只相輔相成，第一展區的展覽裝置結束後，還會移師至樹心會館繼續展出。

教育推廣更知臺北事

展覽期間還特別邀請李乾朗、薛化元、李福鐘、凌宗魁、莊永明、高傳棋及鄭勝吉等各領域專家學者，以講座或導覽方式帶領大家共同從都市計畫及城市設計、史料分析與文化傳承、臺灣地方史發展，以及實地走訪臺北城的城東、城西、城南、城北不同特色的文化景點，看見臺北市升格以來的風華歲月與成長軌跡。

臺北市的發展就宛如一場接力賽跑，在每一棒的城市開拓者、規劃者及全體市民的奮力之下，不斷地往前推進，為這座城市締造佳績。「臺北市改制升格50年」只是這場長跑中的其中一站，未來，臺北還要再往60年、80年、100年前進，「永遠向前」創造城市願景。

註1：郭茂林是出身於臺北大稻埕的著名建築師，有「大樓之父」之稱，曾經參與信義計畫區、臺北車站特定區和中華商場拆遷安置方案等都市規劃，也留下不少臺北市代表性的建築。

註2：1968年臺北市併入近郊6鄉鎮（景美、木柵、南港、內湖、士林、北投），面積擴大4倍以上，正式升格為院轄市（1994年依憲法第118條〈直轄市自治法〉，正式稱為直轄市）。

註3：1990 年3月12日，臺北市行政區域調整，由16區調為12區：松山、信義、大安、中山、萬華、文山、士林、北投、中正、內湖、南港、大同（原城中區劃入中正區，原艋舺聚落劃入萬華區，大稻埕、大龍峒、雙連等聚落劃入大同區）。

臺北，永遠向前─臺北市改制升格直轄市50週年特展

時間│即日起～7/30，週二至週日10:00～17:00

地點│西本願寺廣場樹心會館（臺北市萬華區中華路一段174-1號）

時間│即日起～6/11，週一至週日9:00～17:00

地點│臺北市政府1樓中庭（臺北市信義區市府路1號）

票價│免費

電話│02-2311-5355

(中時電子報)