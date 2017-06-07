林志玲入鏡首開粉絲團 影后甄珍藝名開帳號卻遭刪

有鑑於非本人開設的帳號活動頻頻，林志玲開通了個人臉書帳號，要粉絲小心認清「本尊」。(翻攝自林志玲臉書)

人又正又紅，除了會有很多人愛慕，也會成為有心人士的目標，「第一名模」林志玲知名度超高，臉書上不乏盜用她身分開設粉絲團的人，該帳號竟然有高達20萬人關注，還以第一人稱發文，甚至會和其他明星的官方帳號互動，規模之大讓志玲姐姐也憂心，今天終於親上火線，認證唯一「官方粉絲團」了！

女神林志玲深怕粉絲受騙，今天終於在眾所期待下，開通了正港的官方粉絲團，還相當用心地錄製了小短片，甜笑打招呼，親自認證本尊帳號，也說真是讓大家久等了，「請大家告訴大家 姊姊來啦 因為很重要所以說三次！大家要認清認明哦」。

影后甄珍想用藝名開臉書帳號，沒想到一波三折，還被刪文，讓她自嘲真是「太笨」。(取材自章家珍臉書)

反觀亞太影后甄珍，就沒那麼幸運，最近開腦身體微恙的她，前天也嘗試著開啟個人臉書帳號，跟粉絲分享近況，但過程卻不太順利，首篇po文竟被刪除，讓她只能用本名「章家珍」開設帳號，自介道：「我是章家珍藝名甄珍，因為我身分證上的名子和藝名對不上，所以被取消了。抱歉！」。

稍早甄珍也放送「福利」，貼出早年美照，透露前天其實po過了，但卻被刪除，自嘲：「為什麼我上個臉書都這麼難啊？可見我有多笨」，臉友們一聽，連忙熱心幫忙，覺得應該是設定有誤，畢竟先前都有粉絲幫她用「甄珍」開臉書帳號，所以一定不是身分證的問題，鼓勵影后別放棄，一頂得替自己「正名」。

(中時電子報)