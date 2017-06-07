林志玲入鏡首開粉絲團 影后甄珍藝名開帳號卻遭刪
人又正又紅，除了會有很多人愛慕，也會成為有心人士的目標，「第一名模」林志玲知名度超高，臉書上不乏盜用她身分開設粉絲團的人，該帳號竟然有高達20萬人關注，還以第一人稱發文，甚至會和其他明星的官方帳號互動，規模之大讓志玲姐姐也憂心，今天終於親上火線，認證唯一「官方粉絲團」了！
女神林志玲深怕粉絲受騙，今天終於在眾所期待下，開通了正港的官方粉絲團，還相當用心地錄製了小短片，甜笑打招呼，親自認證本尊帳號，也說真是讓大家久等了，「請大家告訴大家 姊姊來啦 因為很重要所以說三次！大家要認清認明哦」。
反觀亞太影后甄珍，就沒那麼幸運，最近開腦身體微恙的她，前天也嘗試著開啟個人臉書帳號，跟粉絲分享近況，但過程卻不太順利，首篇po文竟被刪除，讓她只能用本名「章家珍」開設帳號，自介道：「我是章家珍藝名甄珍，因為我身分證上的名子和藝名對不上，所以被取消了。抱歉！」。
稍早甄珍也放送「福利」，貼出早年美照，透露前天其實po過了，但卻被刪除，自嘲：「為什麼我上個臉書都這麼難啊？可見我有多笨」，臉友們一聽，連忙熱心幫忙，覺得應該是設定有誤，畢竟先前都有粉絲幫她用「甄珍」開臉書帳號，所以一定不是身分證的問題，鼓勵影后別放棄，一頂得替自己「正名」。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。