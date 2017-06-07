重啟核電 李明賢：該重啟是民進黨的大腦!

原能會昨(6)日通過核二1號機重啟運轉，蔡政府所提出的「非核家園」遭質疑跳票，國民黨發言人李明賢在臉書表示，原來核電是只有民進黨可以使用，林義雄是不是又要出來辦禁食接力了呢？他還說，該重啟的是民進黨的大腦。圖為核二廠。（圖/台電公司提供）

台電今日的供電量紀錄。(圖/取自靠傳媒臉書)

天氣炎熱，用電量屢創新高，讓人擔心去年的限電危機是不是會再度上演。原能會昨(6)日通過核二1號機起動運轉申請，台電預計9日申請併聯，最快下周二（13日）併聯供電。雖然核電重啟運轉，供電壓力稍微舒緩，不過，蔡政府所提出的「非核家園」遭質疑跳票，國民黨發言人李明賢在臉書表示，原來核電是只有民進黨可以使用，林義雄是不是又要出來辦禁食接力了呢？他還說，該重啟的是民進黨的大腦!

李明賢提到，當初喊口要「用愛發電、打造非核家園」的民進黨呢?原來是指國民黨核電禁用，民進黨才能用核電。林義雄先生是不是又要辦禁食接力了呢？並說「該重啟的是民進黨的大腦」。對此，臉書粉絲專頁「靠傳媒」也貼出台電的供電量紀錄，備轉容量僅剩5%，要反核團體和覺青們請準備好開始「用愛發電」，不然也和民進黨一樣要「反核轉彎」了嗎？

許多網友在李明賢臉書底下留言，表示「白癡政府、騙騙選票而已」、「林義雄躲起來了嗎」、「轉彎這麼多頭不昏？」、「選票騙到手，不管人民死活了」

台北今日上午達到攝氏35.5度高溫，系統再度亮起警戒橘燈，這也是連續三天亮出橘燈；去年的限電壓力也很大，曾出現77天供電警戒的橘燈，甚是有3天出現限電警戒的紅燈。今年重起核電的態勢，看來已成定局。

(中時電子報)