諾曼地登陸73周年 彩色照重現慘烈戰況

諾曼地登陸士兵作戰照片變成彩色。(圖/twitter@Marina Amaral‏)

諾曼地登陸士兵作戰照片變成彩色。(圖/twitter@Marina Amaral‏)

諾曼地登陸士兵作戰照片變成彩色。(圖/twitter@Marina Amaral‏)

73年前的6月6日是人類歷史上最有名的一個「D-Day」，也就是第二次世界大戰的諾曼地戰役開始的一天，盟軍登陸了被德國納粹占領的歐洲大陸上，這場登陸奇襲扭轉了盟軍在歐洲大陸的劣勢，進而一步步取得戰爭的最終勝利。在當時戰場慘烈的作戰行動僅留下了黑白照片，昨日正逢73周年之際，巴西藝術家將照些驚心動魄的照片，經過嚴格的歷史考察轉成了彩色，也讓當時一幕幕驚險的戰場景象，重現世人眼前。

據《每日郵報》報導，巴西藝術家阿瑪拉（Marina Amaral），利用修圖軟體Photoshop，一點一點地上色，將照批珍貴的歷史照片轉成了彩色，她前後共花了2年的時間，經過詳細的歷史考察，才將彩色照片完成。

阿瑪拉蒐集大量歷史的資料，並在歷史學家的協助下重新上色，她表示：「除了盟軍穿的軍服外，我試圖重現戰地氛圍，並儘量貼近當時這些士兵眼睛看到的東西」，也強調自己只是處理歷史，並不想要改變史實。她也期許著二戰世代逐漸衰老，可以透過重新上色的彩色照片，讓年輕世代更加了解當時發生的事情。

諾曼地登陸士兵作戰照片變成彩色。(圖/twitter@Marina Amaral‏)

一名盟軍在沙灘上陣亡。(圖/twitter@Marina Amaral‏)

諾曼地登陸是史上最大規模的一次海上登陸作戰，近300萬盟軍士兵橫渡英吉利海峽，在法國諾曼第地區海灘約80公里外，分為五個海灘登陸：猶他(Utah)、奧馬哈( Omaha)、黃金(Gold)、 朱諾(Juno)和索爾德(Sword)。

諾曼地登陸盟軍士兵陣亡。(圖/twitter@Marina Amaral‏)

盟軍登陸奇襲時遇到了很多困難，包括將士兵運到錯誤的登陸地點、海邊瞬息多變的天氣、以及最大的困境是駐紮在岸邊優勢位置的納粹德軍。不過盟軍從剛開始只搶下小範圍的地區，到最後甚至連戰鬥最為激烈的海灘 ─ 奧馬哈的港口都成功被盟軍拿下。

困難度極高的這場奇襲戰役造成至少 10,000名盟軍受傷或陣亡， 6,603名美軍中，有2,499 名陣亡、2,700名英軍和1,074名加拿大軍中，有359名陣亡。 納粹德軍有 4,000 -9,000名陣亡，戰況十分慘烈。

(中時電子報)