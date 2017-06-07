太太知情還幫掩飾 她痛批陳星妻：妳不覺得羞愧嗎？
才女作家林奕含之死，外界都在等待南檢給一個真相，立委葉宜津昨日不僅在年代《新聞面對面》高聲呼籲「所有房思琪們不是你的錯、勇敢站出來指控」，更稱在整起事件中最遺憾就是太太的角色，「女人為什麼會到這樣的地步？太太一定非常清楚所有的一切，包括第一次，妳還可以這樣幫他(陳星)？」
葉宜津直言若妻子就這樣跟陳星離婚，錢也不會少，「妳還要跟這樣的人在一起，還要幫他說話、還要幫他掩飾，我真的覺得很不可思議。」更難理陳星妻子在事情爆發後，還能去喝下午茶、修指甲，葉宜津說：「妳不會覺得自己很羞愧？你不會覺得這樣一個女生，因為妳認識的某人…讓妳覺得很羞愧或者讓妳覺得很難過嗎？」
主持人謝震武指出，包括從陳星第一次聲明到所謂的飯店談判，從頭到尾都導向婚外情說法，讓外界難以去批判陳星夫婦。對此葉宜津對謝震武說：「你不了解女人，老公跟妳說我19歲才跟她談戀愛、才2個月我就會相信喔？」
包括林奕含、林奕含父母都會陳述第一次如何發生，而且都要談判了。葉宜津說，陳星妻子在那種情境下，還選擇相信林奕含已19歲，是念大學兩人才有婚外情，那陳星妻子就去相信吧！
(中時電子報)
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