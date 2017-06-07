網路非法販售防蚊掛片創新高 環署：沒證開罰

環保署聯合地放縣市查核網路非法廣告環境用藥，去年共查核9649件，非法販售者就有33件，共開罰153萬元，兩者都是歷年新高。環保署警告，非持有環境用藥證照者，不可以在網路廣告販賣環境用藥，違者最高罰30萬元。

夏天常有民眾在網拍商城、社團網站廣告販售防蚊掛片等環境用藥產品，環保署表示，其產品多數是來自日本進口的防蚊掛片，這些遭查獲者都已依環境用藥管理法裁處並要求限期下架。

環保署每年均訂定「環境用藥查核計畫」，不定期查核環境用藥廣告、標示、偽造、禁用環境用藥及抽驗有效成分含量，特別查核10元商店、花市、傳統市場、雜貨店、夜市等販賣場所及網拍商城、社團網站等網購通路。環保署公布2016年市售環境用藥查核結果，共查標示2萬9,648件，不合格307件，違規情形多屬於過期環境用藥。

環保署呼籲，目前已取得該署依法登記核發的一般環境用藥至少有782種，民眾不必捨近求遠從國外或網路購買來路不明、誇張不實的環境用藥。

(中時)