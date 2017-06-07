網路非法販售防蚊掛片創新高 環署：沒證開罰
環保署聯合地放縣市查核網路非法廣告環境用藥，去年共查核9649件，非法販售者就有33件，共開罰153萬元，兩者都是歷年新高。環保署警告，非持有環境用藥證照者，不可以在網路廣告販賣環境用藥，違者最高罰30萬元。
夏天常有民眾在網拍商城、社團網站廣告販售防蚊掛片等環境用藥產品，環保署表示，其產品多數是來自日本進口的防蚊掛片，這些遭查獲者都已依環境用藥管理法裁處並要求限期下架。
環保署每年均訂定「環境用藥查核計畫」，不定期查核環境用藥廣告、標示、偽造、禁用環境用藥及抽驗有效成分含量，特別查核10元商店、花市、傳統市場、雜貨店、夜市等販賣場所及網拍商城、社團網站等網購通路。環保署公布2016年市售環境用藥查核結果，共查標示2萬9,648件，不合格307件，違規情形多屬於過期環境用藥。
環保署呼籲，目前已取得該署依法登記核發的一般環境用藥至少有782種，民眾不必捨近求遠從國外或網路購買來路不明、誇張不實的環境用藥。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。