竹縣六家高中 獲自造教育衛星學校今揭牌
為響應新竹縣深耕藝文、科技創新的教育願景，六家高中積極發展自造教育，推廣動手實作課程，獲台師大肯定，成為「創新自造教育教師培訓衛星學校」之1，縣長邱鏡淳7日並為該校「自造家教室」主持揭牌儀式，同時體驗目前最夯的手作創意課程。
邱鏡淳表示，自造教育提供孩子多元學習、適性發展，期許六家高中透過自造教育衛星學校的契機，推動具有新竹在地特色的自造教育，讓藝文在生活中扎根，創新在手作中實現。
台師大教授丁玉良表示，台師大依據教育部「推動創新自造教育師資培育大學設置推展基地計畫」與「自造大師─中學創新自造教育深耕計畫」推廣自造教育，於各縣市建立7個衛星學校，六家高中在自造教育教學表現亮眼。
六家高中校長王淑蘭則感謝教育部及縣政府提供設備資源，更感謝台師大提供自造教育的指導，未來會積極爭取，成為自造教育推廣示範中心。
校方今天特別安排自造大師講座，讓與會朋友一同製作翻轉燈，體驗創客的課程活動，課程並結合「創意設計」及「探究實作」理念。
縣長邱鏡淳也在六家高中生活科技老師李文宏的指引下，實作「翻轉燈」，動手焊接滾珠開關和led電路元件，體驗Maker精神，他並表示，希望學生們在學校既有的師資與設備下，從動手做中學習，自信且踏實的尋找自己的興趣。
(中時)
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