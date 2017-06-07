推已婚女友下樓致死 林男遭判處14年徒刑

林男不滿女友有意結束戀情，竟將人迷昏後從6樓推下致死。（圖/林和生翻攝）

林男將女友從6樓推下後，沒有報警求救，反而是施以ＣＰＲ、佯裝意外。（圖/林和生翻攝）

44歲男子林卓陽不滿已婚陳姓女友有意斷絕不倫關係，2014年6月相約談判，並設局讓陳女喝下摻有FM2的飲料昏迷後，將人自6樓住處陽台推下致死，事後竟稱對方是酒後失足，檢警經蒐集相關證據戳破謊言，今(7)日下午屏東地院一審依殺人罪判處14年徒刑。

警方調查發現，林卓陽和陳女因合作裝潢業務而熟識，林男雖知對方已有家庭但仍執意交往，期間陳女因不願積極結束婚姻，讓林男有所埋怨，且發現陳女與家人前往日本旅遊，竟心生不滿將女方女毒打一頓，讓她決心分手。

2人相約在屏市崇大新城6樓的林男住處談判，林卓陽趁陳女不注意，在啤酒中摻入FM2，並待她喝下昏迷後，徒手把人抱至陽台後推至戶外，導致血胸、胸椎脊髓神經斷裂，當場死亡。

原本警方以為這只是單純墜樓意外，但員警到場發現，陳女墜樓後林男搭電梯時神色從容，並無慌亂、手足無措態度；離開電梯時還刻意整理儀容；此外，警方也發現林男並未在第一時間打電話向警消求救，而是在現地為陳女CPR，加上雙手手臂上有不少抓痕，相當可疑。

鄰近超商店員也向警表示，案發前一晚曾看到2人同來購物，但陳女一直站在林男身後，且神情慌張地以食指比著自己，嘴巴像是在說「救我」的嘴型。

林卓陽事後雖辯稱，手上抓痕是自己抓的，始終否認犯案，但屏東地檢署承辦檢察官認為，林男僅因女友提出分手便萌生殺意，並活活將人從6樓陽台丟下致使墜地死亡，手段凶殘且泯滅人性，屏院法官審酌後判處14年徒刑。

(中時)