德安飛機又異常 落地突右偏再拉回
德安航空DHC 6-400型飛機7日中午降落蘭嶼機場時，飛機鼻輪突然往右偏，差點衝向太平洋，所幸機師處置得宜將飛機拉回，並未偏離跑道，不過飛機降落後持續停在機場檢修，德安航空表示，將會要求原廠說明鼻輪突然右偏的原因。
編號B-55577的DHC 6-400型飛機，今天中午降落蘭嶼機場時，飛機突然往右偏，讓機上乘客嚇一大跳，所幸機師處置得宜，飛機都維持在跑道中，飛機停下後讓乘客們鬆了一口氣。
由於DHC 6-400在2個月前，才疑似因為側風影響，降落時左偏撞上飛機場旁的圍欄，造成機身、發動機受損嚴重，所幸乘客僅受到輕傷，這次降落雖然有驚無險，不過仍有許多蘭嶼民眾對這款飛機存有疑慮。
德安航空董事長郭自行表示，這次飛機降落無預警往右偏，是因為鼻輪突然偏向所致，在國外也曾出現類似案例，今天經過檢查後初步未發現機械有異常，但還需確定機械安全後，才會從蘭嶼返回台東，德安也將會要求製造商說明，為何鼻輪會突然右偏。
(中時)
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