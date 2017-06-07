電腦應用技能賽 14歲小將鄭樺萱奪PPT 2010冠軍

2017世界盃電腦應用技能競賽總決賽6月4日在中國科大舉行。（台灣資訊整合協會提供）

素有資訊界奧運之稱的「2017世界盃電腦應用技能競賽」，全國總決賽於6月4日在中國科技大學隆重登場，經過激烈競爭，其中14歲的台北市福安國中學生的鄭樺萱首度參賽即拿下了PPT 2010全國賽冠軍，表現搶眼。

在6月4日當天，台灣各區優勝選手齊聚一堂，爭奪總決賽冠軍，現場邀請了中華民國資訊軟體協會邱月香理事長、中國科技大學校長谷家恆、台灣資訊整合協會邱崧軒理事、台灣管理學會孟義超監事、台北市資訊局長李維斌、台北市議員周柏雅、王欣儀，台灣微軟施明淑經理，文鼎科技邱震球協理等貴賓，為同學鼓勵加油。

最後，北區選手今年表現亮眼，囊括5項冠軍，其中福安國中的鄭樺萱首度參賽即拿下了PPT 2010全國賽冠軍。總決賽成績優異同學將有機會入選為台灣代表隊，於8月飛往美國加州迪士尼，與全球114個國家，數十萬名的選手角逐世界冠軍的榮耀。

世界盃電腦應用技能競賽分為MOS辦公室應用軟體競賽(微軟office認證)及ACA創意設計競賽(Adobe Photoshop、Illustrator、Indesign)。在MOS競賽成績方面，在高中職組部分由恆毅中學拿下Excel 2010冠軍、彰化高商摘下Word 2010冠軍，而在北區初賽就使人眼睛為之一亮的鄭樺萱則為福安國中奪下PPT 2010冠軍。

福安國中自2016年，為精進學生的資訊處理能力，於校內開辦MOS相關課程，並由師長以身作則先行上課，取得證照後再教導學生。代表福安國中首次參賽即拿下地區冠軍的鄭樺萱，賽前自然就被視為奪冠大熱門，面對全國賽事的巨大壓力，14歲的她展現初生之犢不畏虎的精神，沉著冷靜的打敗各區好手，拿下全國冠軍！

而在大專院校組部分，去年與代表隊資格失之交臂的僑光科技大學林詠倫，則拿下PPT 2013的全國冠軍，今年捲土重來的他誓言一定要拿下台灣代表隊的資格，而Word 2013,Excel 2013冠軍則分別由淡江大學、華梵大學獲得。

ACA創意設計競賽經過各區初賽將所有參賽選手作品經過評審作業後，評選出大專與高中職共20名的優選選手，其中來自台北城市科技大學的陳薏安、王昱翔，中國科技大學的林宜靜的作品表現傑出，入選為ACA項目的台灣代表隊，之後將前往國參賽。

本次全國總決賽成績優異同學，將於6月10日進行MOS組代表隊最後徵選，每個項目只有兩名選手可以入選台灣代表隊，並於7月份與ACA組一同進行為期1個月的密集培訓，8月初前往美國加州迪士尼，與來自世界各地的菁英，爭奪2017世界盃電腦應用競賽的世界冠軍。

(中時)