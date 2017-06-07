文化快遞》2017臺北世界大學運動會 開幕節目盛典 傳承與創新的最佳演繹

臺北田徑場為2017臺北世界大學運動會田徑賽主要比賽及開、閉幕典禮的重要場地。（攝影／郭吉銓）

2017臺北世大運開閉幕節目總製作─王雲幼老師。(圖／張錦德、臺北市政府文化局編輯室提供)

熊讚！為2017臺北世界大學運動會加油。(圖/張錦德、臺北市政府文化局編輯室提供)

2017臺北世界大學運動會進入倒數階段，開幕典禮的規劃也從沙盤推演進入實際排練階段，隨著時間漸漸逼近，全世界都在期待臺北這座國際城市將如何舉辦這世界級的運動會。

臺北藝術大學舞蹈學院院長王雲幼坦承，一開始要接下世大運節目總製作也很猶豫：「當下是個有趣感覺，世大運開閉幕是國家大事，我能接到節目製作是多麼榮耀的事，但這也是多麼艱困又吃力不討好的事。」但她想起年輕時就是感受到林懷民老師想為臺灣舞蹈界帶來全新風貌的使命感，讓她決心加入雲門舞集，成為創始團員，如今同樣的使命感讓她毅然決然接下世大運的節目製作，希望將臺灣的表演藝術帶向全世界。

For You．For Youth！

像她這樣因為使命感而接下世大運工作的人很多，開幕節目中有一位臺灣年輕舞蹈家，在美國知名舞團擔任舞者，一受到王雲幼的邀約，立即放下舞團巡演，就是為了可以在世大運的開幕文化創意表演中，獨秀一段不到1分鐘的舞蹈。

2017年臺北世大運的口號「For You‧For Youth！」，對於開閉幕團隊而言不僅僅是口號，更是一個行動力的展現，跳脫名氣、口碑、卡司的框架，將這難得的國際舞臺，傳承給最具創意的新世代。臺灣的新世代絕對是明日之星，他們需要的是更多的機會和傳承去激盪出動人的火花。因此在開閉幕製作團隊的遴選過程中，也特別邀請3位分別來自戲劇、舞蹈及視覺創意的新生代導演共同製作節目，打造並培養臺灣新世代的創意能量。

除了3位藝術家共同策劃開幕節目，演出團隊也非常年輕，平均年齡不到25歲，製作團隊網羅了全國年輕的優秀表演者，包含臺北藝術大學、臺灣藝術大學、臺北市立大學及臺中國體院4所大學舞蹈科系的學生，以及中正高中、左營高中、華岡藝校、清水高中、桃園高中、北安國中等國高中舞蹈資優班學生。另外還有金山高中、樹林高中兩所學校的原住民藝能班。匯集全臺灣的創新與能量，絕對讓這場開幕盛典耳目一新。

「我大可邀請國內資深的表演團體，肢體語言成熟也豐富，但最後全部放棄，因為年輕世代就是世大運的精神所在啊！培育未來的臺灣之光，不就是我們這些前輩的初衷和使命？」王雲幼解釋世大運是世界排名第二大的運動會，是奧運的前身，意味著進來參賽的人一定是年輕選手，他們比賽之後會繼續朝奧運目標前進。換言之，這次所邀請的年輕表演者，他們未來的目標也是要朝向全世界，期許自己未來也能在表演藝術的世界殿堂上發光發熱。

過去臺灣 現代臺北 未來世界

王雲幼笑說找這麼多年輕人非常有趣，特別是國高中生。「我先致電給學校老師詢問意願，發現他們得知後都有點緊張，卻又興致勃勃，想要趕快進來訓練。」年輕人一旦決定就下定主意的態度令她很感動，他們雖然還年輕，動作可能還有些生澀，但相信他們站在舞臺上，必定會全力以赴，把表演做到精緻。

3位新生代藝術家與來自全國大專、高中以及國中的年輕舞者，將為開幕表演帶來3段節目，透過身體表演、燈光科技分別呈現「過去臺灣」、「現代臺北」、「未來世界」。世大運是大型活動，與這些年輕藝術家過去參與的藝術表演有很大不同，他們要將過去在臺灣生長的記憶，對臺北的印象，乃至於對臺灣的喜好，藏在內心深處，表現出全民都能欣賞，全世界都能了解，暨流行、熱鬧，又能充分展現臺灣特色的內容。王雲幼強調這節目絕對年輕，絕對顛覆傳統想像，將從年輕而國際的視野展現臺灣的文化主體性與創造力。她期待全民給予支持和鼓勵，共同來參與見證臺灣邁向國際的這一刻。

2017臺北世界大學運動會

活動時間│8/19（六）～8/30（三）

開幕時間│8/19（六）18:00

閉幕時間│8/30（三）18:30

※票券將於6月中旬開賣，敬請期待！

(中時電子報)