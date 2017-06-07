柯米為「通俄門」作證 7大問題等他答
前美國聯邦調查局長柯米閃電被川普開除以後，明天將首度公開露面，出席美國參議院委員會舉辦的聽證會，說明有關「通俄門」一案。除了美國政府上上下下勢必緊盯消息以外，全球關心美俄關係的民眾想必也很想知道，柯米會不會爆出什麼足以撼動川普的事實呢？
柯米未作證先轟動，BBC報導提前整理出柯米前往作證時，可能遭遇的7大問題如下：
1.川普是否逼迫你退出前國安顧問弗林(Michael Flynn)的調查案？
2.如果你真的遭受川普施壓，為什麼不早點公諸於世呢？
3.川普是否曾經要求你對他效忠？
4.你曾經告訴川普他沒有遭FBI調查嗎？
5.你曾經要求舉發其他川普政府的官員嗎？
6.為什麼你7月不公開對希拉蕊的調查結果？
7.目前為止，川普團隊通俄案的調查得出什麼結論？
柯米在去年美國大選最後競選的關鍵時間，突然重啟調查希拉蕊「電郵門」事件，被外界認為是美國現任總統川普重新取回選票優勢的重要原因。然而，柯米卻又在今年5月遭到川普閃電革職，外傳是因為川普想阻止柯米調查他的競選團隊與俄羅斯之間的「曖昧勾結」，甚至連川普女婿庫什納也捲入通俄門的風暴中，這一切的迷霧，在川普快炒柯米以後，留下許多疑團，有待柯米一一解惑！
(中時電子報)
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