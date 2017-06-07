柯米為「通俄門」作證　7大問題等他答

中時電子報
美國前FBI局長柯米。(圖/美聯社)
美國前FBI局長柯米。(圖/美聯社)

川普普丁
立陶宛一家餐廳的外牆畫了一幅美國總統川普和俄國總統普丁親吻的圖像。(圖/美聯社)

前美國聯邦調查局長柯米閃電被川普開除以後，明天將首度公開露面，出席美國參議院委員會舉辦的聽證會，說明有關「通俄門」一案。除了美國政府上上下下勢必緊盯消息以外，全球關心美俄關係的民眾想必也很想知道，柯米會不會爆出什麼足以撼動川普的事實呢？

柯米未作證先轟動，BBC報導提前整理出柯米前往作證時，可能遭遇的7大問題如下：

1.川普是否逼迫你退出前國安顧問弗林(Michael Flynn)的調查案？

2.如果你真的遭受川普施壓，為什麼不早點公諸於世呢？

3.川普是否曾經要求你對他效忠？

4.你曾經告訴川普他沒有遭FBI調查嗎？

5.你曾經要求舉發其他川普政府的官員嗎？

6.為什麼你7月不公開對希拉蕊的調查結果？

7.目前為止，川普團隊通俄案的調查得出什麼結論？

柯米在去年美國大選最後競選的關鍵時間，突然重啟調查希拉蕊「電郵門」事件，被外界認為是美國現任總統川普重新取回選票優勢的重要原因。然而，柯米卻又在今年5月遭到川普閃電革職，外傳是因為川普想阻止柯米調查他的競選團隊與俄羅斯之間的「曖昧勾結」，甚至連川普女婿庫什納也捲入通俄門的風暴中，這一切的迷霧，在川普快炒柯米以後，留下許多疑團，有待柯米一一解惑！

(中時電子報)

文章來源：Seven questions for ex-FBI chief James Comey at Congress

關鍵字：川普美國柯米FBI通俄門普丁電郵門
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