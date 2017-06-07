全台首次無人駕駛小巴試運行 高雄登場
全台首度智慧無人駕駛小巴試運行7日在高雄登場！高雄今起連2天舉辦創新智慧交通論壇，為10月生態交通全球盛典暖身，同時發表智慧無人駕駛小巴試運行，市長陳菊邀請各界盛典期間到高雄，屆時除開放民眾試乘無人駕駛小巴外，也可實際體驗各式各樣創新的生態交通科技。
高市暨推動電動汽車共享系統後，更積極引入智慧無人駕駛小巴，今於駁二正式亮相，搭載市長陳菊、交通部參事暨科技顧問室主任王穆衡等人首次試行上路；這輛智慧無人駕駛小巴，採用鋰離子電池充電，行駛速度最高每小時40公里，充滿電可行駛約10公里，若行駛途中感測到障礙物，就會立即自動減速或暫停，車內共有6個座位，加上站位共可搭載12人。
陳菊指出，全力帶領高雄實踐推動生態交通、低碳宜居生活，近年來積極推動綠色交通政策，除發展輕軌、太陽能船、旗鼓線電力渡輪、電動公車、公共腳踏車租賃系統等綠色交通載具種類居全台之冠；高雄10月將主辦第3屆生態交通全球盛典，提供居民及與會者多元、綠色、低碳的新型運具，實踐低碳交通生活。
生態交通全球盛典將在哈瑪星示範社區舉行1個月，將有來自30個城市代表，超過700位國內外交通與都市政策領域的產官學專家，民眾進出盛典活動場域，需搭乘公共運輸，市府貼心提供電動機車、公共自行車等小型接駁運具供使用，無人駕駛小巴將擔任社區巡迴接駁車，開放民眾體驗。
(中時)
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